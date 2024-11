Omicidio a Easttown: L'ideatore spiega perché ha preferito una nuova serie alla seconda stagione

News Serie TV

Nel 2025, Brad Ingelsby tornerà su HBO con il nuovo crime drama Task.

A quanto pare non ci sarà una seconda stagione di Omicidio a Easttown. Non molto presto, almeno. Brad Ingelsby, ideatore della miniserie vincitrice di quattro Emmy, ha preferito concentrare le sue energie su altro. Ovvero, un nuovo crime drama per HBO in onda il prossimo anno, Task, con Mark Ruffalo nei panni di un navigato agente dell'FBI a capo di una task force che indaga su una rapina andata male. Durante un incontro con i giornalisti, Ingelsby ha spiegato perché ha scelto di non proseguire la storia di Omicidio a Easttown nonostante il pubblico e la critica l'abbia apprezzata così tanto.

Omicidio a Easttown: Perché non ci sarà una seconda stagione?

Dopo aver confermato le notizie dei mesi scorsi secondo le quali ci sono state conversazioni in merito alla possibilità di realizzare una seconda stagione di Omicidio a Easttown, Brad Ingelsby ha spiegato che "il viaggio di Mare in quella serie è stato così emozionante... Mi piace sempre raccontare storie davvero emozionanti, ed è difficile inventare una storia emozionante che possa competere con la perdita di un figlio e il doversi confrontare con questo", che è quanto lo sceneggiatore e produttore esecutivo ha raccontato nei sette episodi in onda nel 2021.

Ma poi gli è venuta l'idea per Task, "ed è sembrato come se esistesse nello stesso mondo di Omicidio a Easttown", ha continuato Ingelsby. "È nella stessa parte di quel mondo, ma è una storia diversa. E in quel momento ero più interessato a fare qualcosa di diverso e nuovo che potesse parlare dello stesso tipo di mondo in cui esiste Omicidio a Easttown". Ingelsby ha tenuto a precisare però che la storia di Task non è stata mai immaginata come una potenziale seconda stagione di Omicidio a Easttown.

Detto questo, Ingelsby non se la sente per ora di chiudere completamente la porta alla possibilità di altri episodi con Kate Winslet nei panni della danneggiata detective di Easttown Mare Sheehan. Ha detto infatti che è "sempre aperto a rivisitare Omicidio a Easttown" in futuro "se riuscissimo a creare una storia avvincente come la prima".