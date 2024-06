Omicidio a Easttown: A HBO si sta parlando di una possibile seconda stagione

News Serie TV

Il crime drama con protagonista Kate Winslet andò in onda nel 2021. HBO sta valutando la possibilità di un suo ritorno in tv con una seconda stagione.

Kate Winslet potrebbe tornare a indossare il distintivo della detective Mare Sheehan. Tre anni dopo il debutto dell'apprezzato crime drama Omicidio a Easttown, valso all'attrice il secondo Emmy e premiato con altre tre statuette, Variety riporta che la rete americana HBO sta ponderano la possibilità di un suo ritorno sugli schermi con nuovi episodi.

Omicidio a Easttown: Ci sarà una seconda stagione?

Le conversazioni per un ritorno in tv di Omicidio a Easttown con una seconda stagione sono solo all'inizio. Anche se al momento non c'è "niente in cantiere", come ha tenuto a precisare al sito la responsabile degli sceneggiati di HBO Francesca Orsi, "abbiamo iniziato a discutere se potrebbe essere il momento di cominciare a pensare di costruire qualcosa". E secondo Orsi, la nuova stagione potrebbe comportare - tra le varie cose - un significativo salto temporale. "Potremmo voler capire come se la passa Mare, anni dopo, ritrovandola - non sulla scia di dove l'avevamo lasciata, ma dopo che per il personaggio sono passati anni. Chi è adesso?".

Ambientata in un immaginario sobborgo di Philadelphia, Omicidio a Easttown ha seguito la Mare Sheehan della Winslet, una detective e madre single che vive con sua madre, indagare sull'omicidio di una ragazza madre mentre cerca di evitare che la propria vita vada in pezzi. Un'eroina locale dopo essere stata determinate in una partita di basket del liceo che ha fatto vincere a Easttown il suo primo campionato statale 25 anni prima, da più di un anno Mare sta indagando sulla scomparsa di un'altra ragazza senza arrivare a una soluzione, portando molti nella sua comunità a dubitare delle sue capacità investigative. Inoltre, i suoi problemi personali includono un divorzio, un figlio morto suicida e una battaglia per la custodia del nipote con la fidanzata di suo figlio, un'ex eroinomane.

Nel 2021, parlando della possibilità di una seconda stagione, l'ideatore Brad Ingelsby aveva detto a TVLine: "Se riusciamo a creare una storia che sia eccezionale [come la prima stagione] e che renda giustizia ai personaggi e porti avanti la storia in modo organico e tuttavia sorprendente, mi piacerebbe farlo". E aveva aggiunto: "Il fatto è che non so quale sia quella storia. È questo il problema al momento". Winslet aveva detto nel frattempo che le "piacerebbe assolutamente interpretare di nuovo Mare", aggiungendo: "Mi manca. Davvero. È la cosa più strana è che mi senta come se fossi in lutto. È stato un ruolo assolutamente meraviglioso... C'è qualcosa di molto intrigante in Mare, perché è così spregiudicata, adorabile, brillante e reale. Mi è piaciuto interpretarla".