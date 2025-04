Olympo: Corpi avvinghiati nel teaser trailer del nuovo teen drama spagnolo di Netflix

News Serie TV

Netflix annuncia la data di uscita e mostra il primo teaser trailer del suo nuovo teen drama spagnolo Olympo.

Se sentite la mancanza degli spregiudicati adolescenti di Elite, dal 20 giugno potrete provare a consolarvi con le storie degli altrettanto smaniosi protagonisti di Olympo, un nuovo teen drama spagnolo del quale Netflix annuncia oggi la data di uscita e mostra il primo teaser trailer.

Olympo: La trama e il cast del nuovo teen drama spagnolo di Netflix

Creata da Jan Matheu, Laia Foguet e Ibai Abad, Olympo racconta le avventure sportive, emotive e di vita di un gruppo di giovani atleti, tra i migliori della Spagna, alle prese con i propri allenamenti presso il centro sportivo d'élite CAR Pirineos. Tra loro c'è Amaia, capitana della nazionale di nuoto sincronizzato, la quale pretende solo il meglio da se stessa e non ammette errori. Ma quando la sua compagna di squadra e migliore amica Núria la supera per la prima volta, Amaia si accorge che le prestazioni di alcuni atleti stanno migliorando inspiegabilmente. Dopo anni trascorsi a spingere i loro corpi al limite e a sacrificare la propria vita per lo sport, tutti loro si trovano di fronte a un dilemma: fin dove sono disposti ad arrivare per raggiungere i loro obiettivi?

Il cast della serie include Clara Galle (Ni una más) nel ruolo di Amaia e María Romanillos (Paradise) in quello di Núria, oltre a Nuno Gallego (Elite), Andy Duato, Nira Osahia, Agustín Della Corte (La società della neve), Najwa Khliwa, Juan Perales (Elite) e Martí Cordero (Sogno olimpico). Otto gli episodi prodotti per la prima stagione.