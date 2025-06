Olympo 2 ci sarà? Le anticipazioni e tutto quello che sappiamo sulla seconda stagione della serie Netflix

News Serie TV

Rivalità, sesso, scandali. Olympo, la nuova serie che punta ad appassionare i nostalgici di Elite, è tra le più viste su Netflix: ci sarà una seconda stagione?

È uscita su Netflix lo scorso 20 giugno Olympo, nuova serie spagnola che fin dal trailer ci aveva fatto capire cosa dovevamo aspettarci. In pratica un surrogato - ma in costume da bagno - di Elite, uno dei più grandi successi della piattaforma. E, in effetti, le aspettative non sono state deluse, come pure non saranno rimasti insoddisfatti i dirigenti di Netflix, visto che in pochi giorni il mistery teen drama in salsa sportiva ha scalato le Top 10 di mezzo mondo (in Italia è attualmente al primo posto). Se l'avete già vista, forse vorrete sapere se ci sarà una seconda stagione, considerato il finale piuttosto aperto della prima. Facciamo il punto.

La trama di Olympo

Ideato da Jan Matheu, Laia Foguet e Ibai Abad, Olympo è un teen drama ambientato nel Centro de Alta Rendición Pirineos, un'accademia sportiva d'élite dove i migliori atleti del paese si allenano per raggiungere la vetta. La protagonista, Amaia (Clara Galle), capitana della squadra di nuoto sincronizzato, scopre che alcuni suoi compagni migliorano le prestazioni in modo sospetto. Tra doping, rivalità e pressioni estreme, la serie esplora fin dove si è disposti a spingersi per vincere.

Olympo avrà una seconda stagione?

Al momento, Netflix non ha ancora confermato ufficialmente una seconda stagione di Olympo (anche se alcuni siti di informazione spagnola la danno già per certa). I segnali, comunque, sono incoraggianti. Il successo della serie è stato immediato: ha conquistato rapidamente le Top 10 globali e in Italia è da giorni stabile al primo posto. È la serie più chiacchierata del momento, tanto che sui social si moltiplicano le teorie dei fan. E poi lo studio di produzione è Zeta Studios, lo stesso dietro al fenomeno Elite. Come sappiamo, Netfix attende spesso qualche settimana prima di annunciare la sorte di una sua nuova serie, ma tutto fa pensare che il rinnovo sia solo questione di tempo. Se arriverà, è probabile che la nuova stagione esca verso la fine del 2026, o nel 2027.

Dove eravamo rimasti e cosa dobbiamo aspettarci da una seconda stagione

La prima stagione si chiude con uno scossone narrativo importante: Amaia, dopo aver lottato contro l'uso di sostanze dopanti nel centro, finisce per cedere lei stessa a quella tentazione. Il tutto avviene nell’ambiente altamente competitivo dell'accademia dove mantenere il primato è una questione di sopravvivenza. Nel frattempo, Zoe consegna una misteriosa fiala blu all'agenzia anti-doping, un gesto che potrebbe scatenare la rovina dell'intero sistema di manipolazione e doping che regna nel centro sportivo e coinvolgere anche Amaia, ormai anche lei compromessa.

La seconda stagione potrebbe quindi affrontare le conseguenze del tradimento di Zoe, il crollo psicologico di Amaia e il rischio che gli altri atleti coinvolti paghino il prezzo di scelte sbagliate. Ci sarà probabilmente un'inversione di ruoli: chi prima negava, ora crede. Chi prima lottava per la verità, ora ha qualcosa da nascondere. In parallelo, la serie potrebbe approfondire i personaggi secondari: Fatima, infortunata misteriosamente prima della sua esibizione; Peque, che ha visto sfumare ancora una volta il suo sogno; e Roque, vittima delle pressioni sociali e dell'omofobia, un tema già toccato nella prima stagione e che potrebbe trovare più spazio nei nuovi episodi.

Il cast: Chi potrebbe tornare?

Il cast principale dovrebbe restare invariato: ci aspettiamo che tornino Clara Galle (Amaia), Nira Oshaia (Zoe), Nuno Gallego (Cristian), Agustín Della Corte (Roque), affiancati da María Romanillos (Nuria), Juan Perales (Seas), Andy Duato (Renata), Nico Furtado (Hugo Teixeira), Melina Matthews (Jana Castro) e Jesús Rubio (Iker Delallave).

Ora la decisione resta a Netflix ma, se le cose andranno come ci aspettiamo, la seconda stagione di Olympo non è una possibilità remota. Staremo a vedere.