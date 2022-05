Oltre Peaky Blinders: La miniserie ambientata nell'era della musica Two Tone creata da Steven Knight ordinata da BBC

News Serie TV

Il drama segna una nuova collaborazione tra lo sceneggiatore e la rete britannica dopo la conclusione della sua amatissima serie gangster.

BBC ha ufficialmente ordinato la miniserie incentrata sulla scena musicale del Two Tone ska, chiamato anche semplicemente Two Tone, creata dal richiestissimo ideatore di Peaky Blinders Steven Knight. Intitolato provvisoriamente Two Tone, il drama di 6 episodi è nato dalla collaborazione dello sceneggiatore con lo studio di produzione Kudos ed è in sviluppo dal lontano novembre 2020. Ora, terminata l'esperienza di Peaky Blinders (almeno fino al preannunciato film sequel che continuerà le storie), la rete ha potuto ufficializzare il progetto dando qualche dettaglio in più.

Cos'è il Two Tone e la trama della serie

Two Tone racconterà la storia di una famiglia allargata e di quattro giovani attratti dal mondo della musica ska e Two Tone. Il Two Tone è un genere nato nel Regno Unito alla fine degli anni '70 che mescola la musica ska tradizionale con elementi tipici del punk rock e della new wave. Il nome deriva dall'etichetta discografica 2 Tone Records, punto di aggregazione per i gruppi del movimento, che faceva riferimento nel nome al desiderio di trascendere e disinnescare le tensioni razziali nell'Inghilterra neoliberista dell'era Thatcher. La serie, che farà della musica Two Tone la sua colonna sonora, racconterà la storia di come quella scena sia esplosa da Coventry e Birmingham, aiutando a unire gruppi di giovani neri, bianchi e asiatici (The Specials, The Selecter e The Beat sono tra i più celebri) tra razzismo e ingiustizia politica. La serie segna anche l'inizio di un nuovo accordo tra Knight e Kudos. L'accordo include anche l'impegno a far crescere la forza lavoro locale a Birmingham, utilizzando i Knight's Digbeth Loc Studios come base (le riprese inizieranno proprio lì entro la fine dell'anno).

Le dichiarazioni

“Questo è un progetto che è letteralmente molto vicino a casa e sto sviluppando personaggi e temi ambientati nei primi anni '80 ma, si spera, molto contemporanei. Naturalmente la colonna sonora sarà sensazionale", ha affermato Knight, che è creatore, sceneggiatore e produttore esecutivo della serie. Insieme a lui, sono produttori esecutivi anche Karen Wilson, Martin Haines, Phil Temple e Laura Conway di Kudos, oltre a Matthew James Wilkinson, Nick Angel e Tommy Bulfin di BBC.

Ben Irving, direttore ad interim delle serie drammatiche di BBC, ha dichiarato: “Steven ha preso la sua conoscenza di questo tempo e di questo luogo e l'ha usata per tessere un dramma brillantemente originale e ricco di carattere, ambientato sulla scena musicale Two Tone. Siamo entusiasti di mostrare questo lavoro davvero unico agli spettatori della BBC".

Foto: Tiger Aspect