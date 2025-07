Oltre la metà degli abbonati di Netflix guarda anime: Tutte le novità in arrivo

News Serie TV

All'Anime Expo di Los Angeles, Netflix ha presentato la sua prossima offerta di serie animate giapponesi, tra novità e attesi ritorni.

Le serie animate giapponesi, chiamate più comunemente anime, sono cresciute fino a diventare un elemento fondamentale dell'offerta di Netflix. Lo ha riferito lo stesso servizio streaming all'Anime Expo di Los Angeles, dove ha presentato nuovi titoli e video inediti. I dati forniti dalla piattaforma evidenziano come gli anime si siano evoluti da nicchia di mercato a categoria di contenuti dal successo globale, con oltre il 50% degli abbonati (più di 150 milioni di account) coinvolti nella loro visione. Sono numeri che nel corso degli ultimi cinque anni sono triplicati, con il 2024 anno record con 33 titoli entrati nella Top 10 delle serie non in lingua inglese più viste a livello globale, più del doppio rispetto al precedente record del 2021.

Netflix: Altri dati interessanti sul successo degli anime

Netflix ha rivelato anche che, lo scorso anno, i suoi anime sono stati visualizzati oltre un miliardo di volte nel mondo e che l'80-90 percento degli utenti sceglie di guardarli doppiati, che è il motivo per cui si sta impegnando per offrirli in più lingue, fino a un massimo di 33. Sakamoto Days, adattamento dell'omonimo manga su un sicario che si trasforma in un padre di famiglia, è rimasta nella Top 10 globale per dieci settimane ed è stata tra le serie più viste in 54 paesi. Dopo il ciclo inaugurale di inizio anno, i nuovi episodi saranno disponibili settimanalmente dal 14 luglio.

Tra gli appuntamenti più attesi c'è anche Cyberpunk: Edgerunners 2, sequel dell'acclamata serie distopica del 2022 ambientata nel cupo mondo del videogioco di CD Projekt Red Cyberpunk 2077. All'evento di Los Angeles è stato presentato un teaser trailer in attesa del prossimo debutto. Per i fan della cultura kawaii, il 24 luglio arriverà invece My Melody & Kuromi. La serie in stop-motion porta gli amati personaggi della Sanrio in un'avventura originale nella quale dovranno salvare Mariland, la loro terra natale, da una minaccia incombente. Qui di seguito è possibile godersi una clip in anteprima, mentre più in basso abbiamo raccolto gli altri annunci e anteprime più rilevanti.

Record of Ragnarok, Stagione 3

L'anime basato sull'omonimo fumetto di Shinya Umemura tornerà con la terza stagione a dicembre. Assisteremo alla fatidica settima battaglia: il combattimento finale per rompere il pareggio (3-3) tra gli dèi e gli umani. Il sangue scorrerà e i pugni voleranno in queste intense battaglie di forti convinzioni!

Beastars, Stagione 3 Parte 2

Tratto dall'omonimo manga di Paru Itagaki, l'anime ambientato in un mondo in cui carnivori ed erbivori coesistono tornerà nel 2026 con la seconda e ultima parte della sua stagione finale.

What's going to happen to Legoshi in BEASTARS Final Season Part 2? 👀



Find out in the heart-pounding conclusion to the series, coming exclusively to Netflix in 2026!#AnimeExpo #AX2025 #AnimeExpo2025 pic.twitter.com/Ltv8fdLqzd — Netflix Anime (@NetflixAnime) July 5, 2025

The Fragrant Flower Blooms With Dignity

Basato sul manga di Saka Mikami e disponibile in streaming dal 7 settembre, l'anime è ambientato in una particolare città dove due famigerate scuole sono in costante disputa: la Chidori High, un istituto maschile frequentato principalmente da studenti con trascorsi scolastici problematici, e la vicina Kikyo Girls' High, nota per le sue studentesse provenienti da famiglie ricche e prestigiose. Quando il minaccioso Rintaro incontra la spontanea e aperta Kaoruko, tra i due nasce un legame inaspettato. Ora dovranno sforzarsi di superare le barriere sociali imposte dalle loro scuole e dall'ambiente in cui vivono, cercando di ritagliarsi un proprio futuro.