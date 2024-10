Nudes: Ad Alice nella città la seconda stagione della serie che racconta il fenomeno del revenge porn

News Serie TV

I registi dei nuovi 9 episodi, Laura Luchetti e Marco Danieli, e alcuni membri del cast hanno presentato le tre nuove storie di Nudes, disponibili su RaiPlay dal 25 ottobre: non solo il punto di vista degli adolescenti, ora il focus si sposta sugli adulti.

Nudes, la serie che ha raccontato in modo lucido e senza filtri il fenomeno del revenge porn, sta per tornare con tre nuove storie, per un totale di 9 episodi. La seconda stagione, una produzione BIM Produzione (Una Società del Gruppo Wild Bunch) in collaborazione con Rai Fiction, debutterà in streaming su RaiPlay il prossimo 25 ottobre ed è stata presentata in anteprima ad Alice nella città, sezione autonoma e parallela della Festa del cinema di Roma dedicata alle giovani generazioni. Abbiamo incontrato i registi Laura Luchetti e Marco Danieli e Michele Rosiello, Emma Valenti, Astrid Meloni, Lorenzo Sarcinelli e Sveva Alviti, tra gli interpreti di questa seconda stagione. Durante l'incontro con la stampa, protagonisti e addetti ai lavori hanno parlato delle peculiarità dei nuovi episodi orientati, rispetto a quelli della prima stagione, molto di più verso il mondo degli adulti. Perché le insidie che derivano dalla cosiddetta pornografia non consensuale riguardano tutti e, anzi, nel mondo degli adulti possono portare a conseguenze anche più disastrose generando sulla sfera lavorativa, relazionale e familiare un effetto domino che è molto difficile fermare.

Nudes: Le tre storie della seconda stagione

La prima stagione di Nudes ha trasmesso con successo un messaggio importante, affrontando il tema del revenge porn nella vita di tre adolescenti. Nei nuovi 9 episodi di 25 minuti l'uno (3 per ciascuna storia) la lente si allarga facendoci riflettere sul fatto che il fenomeno non si limita ai teenager. Lo spunto è arrivato da PermessoNegato, una delle più importanti associazioni no-profit che ogni anno segue centinaia di casi legati al fenomeno. Grazie ai loro racconti si è scoperto che le vittime di revenge porn sono soprattutto donne e giovani, certo, ma più spesso di quanto si pensi anche uomini e persone over 45.

Una promessa dello sport dipendente dal proprio allenatore, un professore stimato e padre vedovo, una professionista in carriera della media borghesia e mamma di una famiglia queer: sono questi i tre protagonisti delle tre nuove storie di Nudes. Sono persone che improvvisamente vedono le proprie vite mandate in crisi dalla diffusione non consensuale di materiale intimo. Foto e video che dovrebbero rimanere nella sfera privata e personale, ma che si trasformano in un attimo in pubbliche gogne. Nei primi tre episodi i protagonisti sono Silvia (Emma Valenti) ed Emilio (Michele Rosiello), lei una giovane promessa della scherma molto legata al suo maestro, lui il maestro in questione la cui vita viene sconolta quando un suo video intimo inizia a circolare nella chat con tutti i genitori dei suoi allievi. Gli episodi 4, 5 e 6 si concentrano su Luca (Fortunato Cerlino) e Giacomo (Lorenzo Sarcinelli), padre e figlio che hanno perso colei che era per il primo moglie, per il secondo la madre. L'incubo di Luca inizia quando una donna, conosciuta online, inizia a minacciarlo di pubblicare i loro video intimi online. Luca lo aiuterà a fermare il ricatto. Negli ultimi tre episodi le protagoniste sono Michela (Lucia Mascino) e Francesca (Sveva Alviti), una coppia nata quando la prima ha avuto il coraggio di lasciare il marito per iniziare una nuova vita insieme alla compagna. Il loro equilibrio, apparentemente perfetto, viene sconvolto un video intimo di Michela viene inviato a tutti i suoi familiari e conoscenti.

Nudes, un racconto a più livelli: La parola ai registi

Laura Luchetti, che ha diretto il blocco di Silvia ed Emilio, ha parlato delle sfide di questa seconda stagione di Nudes, supportata da una scrittura a più strati che va a indagare sia il mondo degli adolescenti che quello degli adulti. "Non c'è adulto colpito a revenge porn che non debba affrontare le conseguenze. È un racconto sulle famiglie, nn solo su adulti. Il messaggio è che il revenge porn non fa salvo nessuno. È una sfida supriore e speriamo che il pubblico la accolga e la apprezzi come ha fatto con la prima", ha esordito la regista. Tanti i temi che il primo blocco di episodi tocca: l'arena sportiva, il rapporto maestro e allievo, e il confine tra rapporto professionale e affetto personale. "La domanda era: quanto il maestro si accorge di andare oltre i limiti? È un lavoro di dettagli piccolissimi e con gli autori abbiamo lavorato sempre per sottrazione. È stato fatto uno sforzo enorme per andare oltre la dinamica vittima/carnefice e raccontare una storia che ha molti strati", ha spiegato la Luchetti.

A proposito della storia di Michela e Francesca, invece, Danieli ha sottolineato come la coppia queer non sia il centro della vicenda. "Questa è la storia di una famiglia, il punto non è l'omosessualità della protagonista. È interessante come viene normalizzato il tutto e ci viene presentata una donna che ha fatto scelte coraggiosa e si trova ad affrontare una sfida ancora più grande".

I personaggi raccontati dai loro interpreti

Sveva Alviti ha parlato del suo personaggio, Francesca, definendola "una donna che crede fortemente nell'amore e che, quando vede il video, si rende conto che alcune sue certezze cadono". Lorenzo Sarcinelli si è soffermato sul rapporto che ha creato sul set con Fortunato Cerlino. "Non lo conosceevo e per me è stato una scoperta meravigliosa. È bravissimo a creare empatia, il primo giorno mi ha fatto ascoltare la sua playlist e questo ha creato un legame fortissimo", ha ricordato il giovane attore.

Per Michele Rosiello la storia di Silvia ed Emilio è stata costruita su più livelli. "È interessante che nn ci sono buoni o cattivi, Emilio si sente in colpa perché non ha avuto la sensibilità di accorgersi dei sentimenti di Silvia. Il fatto che fosse una storia ch non parlasse solo di revenge porn è stato molto stimolante a livello attoriale", ha detto l'attore. Emma Valenti ha definito "intenso" il lavoro fatto sul set e ha ritenuto molto importante la preparazione che veniva fatta prima di girare. Astrid Meloni, infine, ha svelato che per lo studio sul suo personaggio, Laura, è tornata con la mente un po' alla sua adolescenza. "Sono cresciuta con mia mamma e questa cosa del crescere insieme è stato un po' il fulcro del mio pensiero. Ho portato il mio modo di essere genitore, il proiettare i propri desideri nei figli ma non solo", ha osservato.

La seconda stagione di Nudes, scritta da Valerio D'Annunzio (headwriter) con Emanuela Canonico, Giulio Fabroni e Vanessa Picciarelli, vi aspetta dal 25 ottobre in streaming su RaiPlay.