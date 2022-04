Now and Then: Il trailer italiano ufficiale della serie thriller bilingue di Apple TV+

News Serie TV

Ambientato a Miami e girato sia in spagnolo che in inglese, il drama debutterà in streaming il 20 maggio.

Apple TV+ ha diffuso il trailer ufficiale e il poster di Now and Then, nuova serie thriller originale girata in inglese e in spagnolo. Lunga 8 episodi e ambientata a Miami, uscirà su Apple TV+ con i primi tre episodi il 20 maggio, seguiti da un nuovo episodio settimanale ogni venerdì fino al 24 giugno. Nel cast, completamente ispanico, ci sono anche Rosie Perez (apprezzata ultimamente ne L'assistente di volo) e Jorge López, conosciuto soprattutto per il ruolo di Valerio che ha ricoperto nel teen drama di Netflix Elite.





La trama e il cast di Now and Then

Now and Then è descritto come un thriller stratificato che esplora le differenze tra le aspirazioni giovanili e la realtà dell'età adulta, quando le vite di un gruppo di migliori amici del college cambiano per sempre dopo il tragico epilogo di un weekend celebrativo finito con la morte di uno di loro. Vent'anni dopo, i restanti cinque sono riuniti di nuovo, seppure con riluttanza, da una minaccia comune che mette a rischio i loro mondi apparentemente perfetti. Sarà il momento giusto per scendere a patti con il loro passato oscuro e affrontare il loro terribile segreto?

Il cast della serie comprende le candidate all'Oscar Marina de Tavira e Rosie Perez, il vincitore del Premio Ariel José María Yazpik, la pluripremiata al Premio Goya Maribel Verdú, Manolo Cardona, la vincitrice del Premio Goya Soledad Villamil, il vincitore dell'Emmy Željko Ivanek, Jorge López, Alicia Jaziz, Dario Yazbek Bernal, Alicia Sanz, Jack Duarte e Miranda de la Serna.

La serie è prodotta da Bambú Producciones e creata da Ramón Campos e Gema R. Neira, anche autori della sceneggiatura. Teresa Fernández Valdés e Gideon Raff sono i produttori esecutivi della serie di cui Raff cura anche la regia. Si tratta lo stesso team dietro al successo di serie spagnole molto apprezzate come Velvet, Le ragazze del centralino e Grand Hotel.