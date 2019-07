NOS4A2: La serie horror con Zachary Quinto è su Amazon Prime Video

News Serie TV

Disponibile in streaming con tutti gli episodi, si basa sull'apprezzato romanzo omonimo di Joe Hill.

Joe Hill è un affermato scrittore di racconti horror. Del resto, ha imparato dal migliore. Suo papà è il celeberrimo Stephen King, le cui storie continuano a ispirare decine di produzioni televisive e cinematografiche. Campo nel quale Joe si è avventurato solo di recente, con il primo adattamento di un suo romanzo, NOS4A2, in Italia disponibile in streaming con tutti gli episodi su Amazon Prime Video, in anteprima rispetto alla programmazione sull'americana AMC. La serie coinvolge tra gli altri Zachary Quinto, attore apprezzato per i suoi trascorsi in Heroes e American Horror Story, calato ancora una volta nei panni - spaventosissimi - del cattivo.

Reduce da una breve esperienza con il franchise di The Walking Dead, lo sceneggiatore Jami O'Brien porta sullo schermo l'opera di Hill che insieme al fumetto Locke & Key ha avuto più successo tra i lettori. In NOS4A2 (pronunciato "Nosferatu"), una quasi irriconoscibile Ashleigh Cummings interpreta Vic McQueen, un'adolescente in difficoltà le cui emergenti capacità soprannaturali (qualsiasi cosa sia andata perduta, lei è in grado di trovarla) rappresentano una grave minaccia per l'infido ma seducente Charlie Manx (Quinto), un rapitore di bambini. Sufficiente a far rabbrividire, ma non abbastanza evidentemente. Manx è un essere diabolico che, per mantenere la propria immortalità, inganna i più piccoli dicendo loro di essere il capo di Christmasland, un luogo meraviglioso dove è sempre Natale e l'infelicità non esiste. Tuttavia, una volta saliti a bordo della sua Rolls-Royce Wraith targata ovviamente NOS4A2, il viaggio sull'autostrada dell'immaginazione distorta del loro "benefattore" finisce col trasformarli in esseri non meno terrificanti, mentre le loro anime sfamano e allungano la di lui esistenza. Ma Vic, che tempo addietro ha avuto la sfortuna di incontrare Manx, riuscendo sorprendentemente a sfuggirgli, prova a fermarlo e salvare le sue povere vittime, cercando di non perdere la testa o cadere essa stessa preda del mostro. Infatti, lui non l'ha mai dimenticata e non si fermerà fino a quando non avrà avuto la sua vendetta. Come? Dando la caccia a qualcosa di speciale, qualcosa che lei non potrà mai sostituire.

Una serie dai toni cupi e solenni, impreziosita da una protagonista non stereotipata interpretata da un'attrice capace di distinguersi, nonostante una presenza imponente come Quinto, NOS4A2 cattura perfettamente quell'atmosfera inquietante tipica dei racconti di King, che per primo Hill (uno dei produttori esecutivi) ha ritratto nelle 700 e passa pagine del suo romanzo nominato al Bram Stoker Award, l'importante premio conferito alla migliore narrativa dell'orrore (curiosamente, quell'anno a vincere fu il padre con Doctor Sleep). Inoltre, alla trama squisitamente horror si affianca più di un interessante filone dedicato al dramma della vita e della quotidianità: dalla poco esemplare situazione familiare di Vic alle difficoltà di realizzare i propri sogni, oltre a una contorta storia d'amore e alle sempre attuali divisioni di classe.