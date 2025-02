Non solo Mercoledì: Catherine Zeta-Jones in tv con il thriller Kill Jackie

News Serie TV

L'attrice premio Oscar per Chicago Catherine Zeta-Jones ha firmato per un altro ruolo in tv. Volto di Morticia Addams nella serie di successo di Netflix Mercoledì e di recente anche nella breve Il mistero dei templari - La serie di Disney+, Zeta-Jones reciterà da protagonista nel thriller di Prime Video Kill Jackie, adattamento del romanzo di Aidan Truhen (pseudonimo dello scrittore britannico Nick Harkaway) The Price You Pay.

Kill Jackie: La trama della serie tv con Catherine Zeta-Jones

Scritta da Tom Butterworth (Gangs of London) e Conor Keane e diretta da Damon Thomas (Killing Eve), secondo Deadline Kill Jackie trasforma il protagonista del romanzo, Jack Price, in una donna, Jackie Price, il personaggio interpretato dalla Zeta-Jones, la quale dà il suo contributo anche come produttrice. Dopo aver vissuto un'esistenza agiata negli ultimi 20 anni, viaggiando per il mondo, vendendo opere d'arte ricorrendo a sofisticate scappatoie fiscali e, soprattutto, cercando di rimanere fuori dai radar dopo essere sfuggita a un passato pericoloso come spacciatrice di cocaina internazionale, Jackie vede la sua vita prendere una piega improvvisamente letale proprio quando stava cominciando a sembrare un po' noiosa. Ciò nel momento in cui i Sette Demoni, una banda formata dai sicari più pericolosi del mondo, vengono ingaggiati per ucciderla.

Le riprese di Kill Jackie inizieranno il prossimo mese e si divideranno tra Bilbao e Lisbona in Spagna e Londra e Swansea nel Regno Unito. "Sono entusiasta di far parte di Kill Jackie (titolo provvisorio) sia dietro che davanti alla macchina da presa", ha dichiarato Zeta-Jones. "L'opportunità di dare vita a questo personaggio dalle mille sfaccettature ed esplorare una storia guidata da un personaggio femminile che parla di emancipazione, identità e redenzione è qualcosa che non vedo l'ora di fare". Christian Vesper, a capo di Fremantle, la casa di produzione dietro la serie, ha descritto Kill Jackie come un "thriller irriverente e contemporaneo, che è allo stesso tempo drammatico, evasivo e cupamente comico. Catherine Zeta-Jones brilla nel ruolo di Jackie e, insieme al nostro incredibile team creativo, alla trama tortuosa e all'elaborato scenario internazionale, non ho dubbi che il pubblico di tutto il mondo ne rimarrà affascinato".