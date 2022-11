"Non si può più dire Buon Natale": La battuta di Tim Allen in Nuovo Santa Clause cercasi fa discutere

News Serie TV

La comedy natalizia sequel del celebre franchise cinematografico è disponibile in streaming su Disney+, e non mancano le polemiche.

Nuovo Santa Clause cercasi è la serie che Disney+ ha scelto per inaugurare il periodo delle feste natalizie. La comedy, che segue Tim Allen nuovamente nei panni di Scott Calvin alias il Babbo Natale che ha interpretato nel franchise cinematografico Santa Clause, ha debuttato il 16 novembre sul servizio di video in streaming con i primi due episodi e ci farà compagnia con un nuovo episodio ogni mercoledì per un totale di 6 episodi. Eppure, invece di alimentare lo spirito natalizio, la serie ha già causato qualche malumore. Il motivo? Una battuta pronunciata dal personaggio di Allen e da molti considerata poco felice e inutilmente polemica.

La trama di Nuovo Santa Clause cercasi

In Nuovo Santa Clause cercasi Scott Calvin sta iniziando a perdere colpi nelle sue responsabilità come Babbo Natale: la magia del Natale sta svanendo, le persone comprono i regali online il mondo sta cambiando. Lui fatica a tenere il passo e vorrebbe andare in pensione per assicurare una vita tranquilla alla sua famiglia, lontano dal Polo Nord. Consapevole che non potrà essere Babbo Natale per sempre, Scott si mette alla ricerca di un Babbo Natale adatto a sostituirlo, mentre prepara la sua famiglia a una nuova avventura a sud del Polo.

La battuta di Tim Allen che fa discutere

Nel primo episodio Scott deve fare i conti con la stanchezza e con l'allegria per il Natale che va diminuendo. Quando gli viene chiesto se qualcosa lo infastidisce, Babbo Allen dice che sta bene "tranne che dire 'Buon Natale a tutti' è improvvisamente diventato problematico". Naturalmente il riferimento è all'ormai tradizionale polemica politica, che negli ultimi anni si ripresenta con sempre più insistenza, secondo cui dire "Buon Natale" sarebbe poco rispettoso nei confronti di chi non considera il Natale una festa religiosa e quindi il 25 dicembre non festeggia la nascita di Gesù. Alcuni credono che sia meglio preferire formule come "Buone feste" o "Auguri di buone vacanze". Ma di "improvviso" nella battuta di Allen c'è ben poco visto che questo è un dibattito che si riaccende ogni anno.

"saying 'Merry Christmas to all' has suddenly become problematic!" -- actual dialogue from the new Disney+ Santa Clause series starring Tim Allen — Scott Weinberg (@scottEmovienerd) November 16, 2022

A far notare la battuta di Tim Allen scatenando la polemica su Twitter ci ha pensato l'ex critico cinematografico e ora regista Scott Weinberg. Quest'ultimo ha sottolineato come si voglia sollevare un polverone per nulla e ha fatto notare, tra l'altro, come sia stata una mossa scorretta inserire questa battuta in una serie che possono vedere anche i bambini. "Come a dire 'attenzione, qualcuno ci vuole impedire di dire 'Buon Natale'", ha osservato aggiungendo che comunque lui, pur essendo ebreo, non si sente offeso quando qualcuno gli rivolge gli auguri di Buon Natale. "La cosa divertente è che amo tutte le cose del Natale. La musica, le luci, i film e tutto il resto. Il Natale non mi ha mai 'fatto arrabbiare' e penso che questa sia un'idea molto stupida", ha scritto in un altro tweet. Decine di utenti sono entrati nella conversazione: c'è chi ha sottolineato come questa sia una polemica tutta montata dai conservatori, chi ha spiegato che dire 'Buone Feste' significa "includere piuttosto che non offendere" e chi ha ricordato che un brano tradizionale natalizio intitolato "Happy Holidays" esista fin dal 1942.

P.S. half of my family is non-Jewish; they all decorate and celebrate Christmas, and I always enjoy it. https://t.co/MXcHXkQYPr — Scott Weinberg (@scottEmovienerd) November 17, 2022

La risposta del creatore Jack Burditt

Deadline è entrata nel merito chiedendo spiegazioni direttamente al creatore della serie Jack Burditt. La giornalista Lynette Rice ha definito la battuta "un parafulmine" chiedendo allo sceneggiatore se avesse avuto ripensamenti. Burditt ha minimizzato rispondendo: "Sì, questa è una cosa che penso sia sciocca ma, voglio dire, guarda, abbiamo anche scherzato a un certo punto quando Babbo Natale è in giro, stanno per atterrare e qualcuno gli spara qualcosa contro. E l'elfo Noel dice qualcosa del tipo: 'Una guerra a Natale!'. Ovviamente non voglio arrivare a tanto".