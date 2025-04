Nine Perfect Strangers: Nicole Kidman e nove sconosciuti in ritiro sulle Alpi nel trailer ufficiale della stagione 2

News Serie TV

La seconda stagione di Nine Perfect Strangers, la serie tv con Nicole Kidman, si mostra nel trailer ufficiale.

Un nuovo gruppo di "perfetti sconosciuti" attende di essere rinvigorito da Nicole Kidman nella seconda stagione del drama di David E. Kelley Nine Perfect Strangers, disponibile in streaming su Prime Video dal 22 maggio, ogni giovedì con un nuovo episodi (due la prima settimana). Questa volta, però, non saremo con loro a Tranquillum House, in California, ma in un luogo ancora più isolato e inaccessibile: le gelide Alpi austriache, come mostra il trailer ufficiale appena rilasciato.

Trailer ITA: Stagione 2 - Il Trailer Italiano di Nove perfetti sconosciuti, con Nicole Kidman - HD

Nine Perfect Strangers: Cosa sappiamo della seconda stagione?

Nella seconda stagione di Nine Perfect Strangers, nove sconosciuti legati tra loro in modi che non avrebbero mai potuto immaginare saranno invitati dalla misteriosa guru Masha Dmitrichenko (Kidman) a partecipare a un ritiro di benessere trasformativo sulle Alpi austriache. Nel corso di una settimana, la guru li porterà sull'orlo del baratro. Riusciranno a resistere? E lei ci riuscirà? Masha sarà disposta a provare qualsiasi cosa pur di guarire tutte le persone coinvolte, compresa se stessa.

Il nuovo cast include i vincitori dell'Emmy Murray Bartlett (The White Lotus), Annie Murphy (Schitt's Creek) e Christine Baranski (The Gilded Age), ai quali si aggiungono Henry Golding (Crazy & Rich), Lena Olin (Hunters), Maisie Richardson-Sellers (DC's Legends of Tomorrow), Mark Strong (Dune: Prophecy), Lucas Englander (The Day of the Jackal), Dolly de Leon (Triangle of Sadness), Aras Aydin (La fuga) e la cantautrice King Princess.