Nine Perfect Strangers: Data e prime foto della seconda stagione ambientata sulle Alpi

La serie con Nicole Kidman Nine Perfect Strangers sta per tornare con la seconda stagione su Prime Video: le foto e i dettagli sulla trama e sul cast dei nuovi episodi.

Siamo lontani dalle atmosfere calde e rilassanti della California, ma l'obiettivo di Masha Dmitrichenko (Nicole Kidman) è sempre lo stesso: offrire un ritiro di benessere decisamente diverso dai soliti ai suoi ospiti. Prime Video ha diffuso le prime foto e svelato la data d'uscita della seconda stagione di Nine Perfect Strangers, la serie con Nicole Kidman nei panni di una misteriosa guru del wellness che ha più di un segreto da nascondere. Stavolta ci troviamo sulle Alpi svizzere e un manto di neve circonda i protagonisti, pronti a vivere un'esperienza indimenticabile. L'appuntamento è fissato su Prime Video per il 22 maggio (a solo un giorno di distanza dall'uscita americana su Hulu) quando saranno disponibili i primi due episodi, poi la serie proseguirà con un nuovo episodio a settimana.

Nine Perfect Strangers: La trama della seconda stagione

Dopo il ciclo inaugurale ambientato nell'immaginaria Cabrillo, in California, i nuovi otto episodi seguiranno un differente gruppo di personaggi in una location tutta nuova. Nella seconda stagione di Nine Perfect Strangers nove sconosciuti, legati tra loro in modi che non avrebbero mai potuto immaginare, vengono invitati dalla misteriosa guru Masha Dmitrichenko (Nicole Kidman) a partecipare a un ritiro di benessere trasformativo a Zauberwald, sulle Alpi austriache. Nel corso di una settimana, la guru li porterà sull'orlo del baratro con la sua discutibile terapia psichedelica. Riusciranno a resistere? E lei ci riuscirà? Masha è disposta a provare qualsiasi cosa pur di guarire tutte le persone coinvolte, compresa sé stessa.

Basata sul romanzo del 2018 di Liane Moriarty, Nine Perfect Strangers aveva debuttato con la prima stagione nell'estate del 2021, presentata inizialmente come una miniserie. Successivamente Hulu ha deciso di trasformarla in una serie semi-antologica presentandola agli Emmy del 2022 nella categoria serie drammatiche e rinnovandola per una seconda stagione a giugno 2023. La serie è prodotta da David E. Kelley, Made Up Stories di Bruna Papandrea, Blossom Films di Nicole Kidman e FIFTH SEASON.

Il cast della seconda stagione

Kidman sarà affiancata dalle nuove aggiunte al cast Henry Golding (The Gentlemen), Lena Olin (Hunters), Annie Murphy (Schitt's Creek), Christine Baranski (The Gilded Age), Murray Bartlett (The White Lotus), Maisie Richardson-Sellers (DC's Legends of Tomorrow), Dolly De Leon (Triangle of Sadness), Lucas Englander (The Day of the Jackal), King Princess, Mark Strong (Dune: Prophecy) e Aras Aydin (La fuga).

Photo Credit: Prime Video/Reiner Bajo