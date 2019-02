Nightflyers non avrà una seconda stagione

Non tutte le serie basate su un racconto di George R. R. Martin diventano un grande successo internazionale, a quanto pare. Dopo la produzione di soli 10 episodi, la rete americana Syfy ha deciso di cancellare Nightflyers, serie fanta-horror con protagonista Eoin Macken.

In Italia disponibile solo da poche settimane su Netflix, Nightflyers si era rivelata una grossa delusione oltreoceano, e non solo per gli ascolti. Se meno di 400,000 spettatori ne avevano seguito gli episodi su Syfy, la critica non era stata più clemente. Liam Mathews di TV Guide aveva scritto ad esempio: "Nightflyers non è divertente. Presenta la trama in modo pessimo, scialbo e tematicamente incompleto. È soltanto una serie tv con un grande budget e tanto sangue".

Nightflyers ha raccontato la missione spaziale di nove scienziati in cerca di forme di vita aliene che potessero salvare il genere umano dall'estinzione. Una meraviglia della tecnologia, l'astronave che li ospitava presentava però oscure presenze a bordo, autrici di eventi inspiegabili e devastanti che, oltre a minacciare l'intera missione, avevano messo in serio pericolo le vite dei protagonisti.