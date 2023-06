Nicholas Winding Refn porta in tv La Banda dei Cinque di Enid Blyton

News Serie TV

L'adattamento sarà una delle prossime serie tv della britannica BBC.

Lo sceneggiatore e regista nominato al BAFTA Nicholas Winding Refn (Drive) sta collaborando con la britannica BBC allo sviluppo di un adattamento televisivo della celebre collana per bambini La Banda dei Cinque, scritta tra gli anni '40 e '60 dalla scrittrice inglese Enid Blyton. La serie di tre episodi da 90 minuti ciascuno sta coinvolgendo anche Tim Kirkby (Fleabag) come regista e produttore esecutivo, in quest'ultimo ruolo accanto a Winding Refn.

La trama di The Famous Five

Scritta da Matthew Read (Peaky Blinders), Priya K. Dosanjh e Matthew Bouch (Da Vinci's Demons), The Famous Five segue Julian, Dick, Anne, George e il loro cane Timmy, audaci esploratori alle prese con avventure insidiose e ricche d'azione, misteri straordinari, pericoli senza eguali e segreti sbalorditivi in un'odissea che evoca il potere dello spirito di squadra tra giovani eroi.

"Per tutta la vita ho combattuto vigorosamente per rimanere un bambino con una sete di avventura", ha dichiarato Winding Refn in un comunicato. "Re-immaginando La Banda dei Cinque, preservo quest'idea dando vita a queste storie iconiche per un nuovo pubblico progressista, instillando il fascino indefinibile e l'incanto dell'infanzia per le generazioni di oggi e quelle a venire". Patricia Hidalgo di BBC Children ha aggiunto: "Queste storie sono amate in tutto il mondo e riunire le famiglie è una parte fondamentale della nostra strategia, quindi speriamo che introduca una nuova generazione di spettatori a queste avventure meravigliose".