Netflix stravolge il Decamerone e il risultato è dissacrante: Il trailer ufficiale della serie tv

Gli 8 episodi della comedy in costume saranno disponibili in streaming dal 25 luglio.

La pestilenza non è stata mai così divertente. Almeno nella nuova serie di Netflix The Decameron. Bizzarra reinterpretazione del Decamerone di Giovanni Boccaccio, una delle opere più celebri della letteratura italiana, la comedy d'ambientazione storica, il cui cast vanta Tony Hale (Veep) e Zosia Mamet (Girls), si mostra in un dissacrante trailer ufficiale in attesa dell'uscita il 25 luglio.

The Decameron: La trama della serie tv

Non a caso prodotta da Jenji Kohan, la mente dietro una delle comedy più acclamate e amate di sempre di Netflix, Orange Is the New Black, The Decameron segue alcuni nobili che, nell'anno 1348, mentre la peste nera dilagava a Firenze, sono invitati ad attendere la fine della pandemia in una grande villa nella campagna italiana, con i loro servi al seguito. Il soggiorno si presenta come una "sontuosa vacanza". Ma, mentre le regole sociali saltano, quello che inizia come un passatempo erotico imbevuto di vino sulle colline toscane precipita in una lotta a tutto campo per la sopravvivenza tra personaggi al contempo astuti e irriverenti.

Il resto del cast include Tanya Reynolds (Sex Education), Saoirse-Monica Jackson (Derry Girls), Karan Gill (I May Destroy You), Leila Farzad (I Hate Suzie), Amar Chadha-Patel (Willow), Lou Gala (Julia), Dougie McMeekin (Harlots) e Jessica Plummer (The Girl Before). Kathleen Jordan (Teenage Bounty Hunters) ne è ideatrice e showrunner.