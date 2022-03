Netflix ripropone la serie tv con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky

News Serie TV

Negli Stati Uniti e in Canada Netflix ha reso nuovamente disponibile la serie tv Servant of the People, uno dei grandi successi come attore di quello che è diventato poi il presidente dell'Ucraina, oggi su tutti i giornali e tutte le tv a causa dell'invasione russa del suo paese.

Come è stato ampiamente ricordato in questi giorni, l'attuale presidente ucraino Volodymyr Zelensky, prima di dedicarsi alla politica, era un attore. Un attore comico.

Oltre a essere stato il doppiatore di Paddington nel suo paese, Zelensky è diventato famoso in Ucraina e in altre parti del mondo come protagonista di una serie satirica che si intitola Sluha Narodu (titolo internazionale: Servant of the People), composta da tre stagioni trasmesse tra il 2015 e il 2019.

La serie, ironia della sorte, o forse no, vedeva Zelensky nei panni di un insegnante di liceo che, grazie a un video fatto diventare virale dai suoi studenti, diventa a sopresa Presidente dell'Ucraina. E proprio nel 2019, un mese dopo la messa in onda dell'ultima puntata della serie, Zelensky è stato realmente eletto presidente.

Servant of the People era nel catalogo Netflix statunitense, e ne era poi uscita. Ma, con un annuncio su Twitter, il colosso dello streaming ha fatto sapere di aver nuovamente reso disponibile la serie negli USA e in Canada, per i tanti abbonati che avevevano manifestato voglia di vedere la serie in un momento in cui Zelensky, per tristi motivi, è sulle pagine di tutti i giornali di carta e sul web.

Oltre alla mossa di Netflix, c'è da registare che sono molti i canali televisivi nel mondo che, al momento, stanno trattando i diritti per mostrare Servant of the People.

Nessuna notizia, al momento, di movimenti che riguardino l'Italia.