Netflix rinnova ufficialmente Lo scontro: Ecco i protagonisti della stagione 2

La serie di successo creata da Lee Sung Jin tornerà con otto nuovi episodi.

È ufficiale: Lo scontro avrà una seconda stagione. Dopo il successo di pubblico e critica del ciclo inaugurale, il dramedy di Netflix creato, scritto e diretto dal coreano Lee Sung Jin si trasforma in una serie antologica, con la prossima stagione - lunga otto episodi - incentrata su una nuova storia e nuovi personaggi, due dei quali interpretati dalla star di Moon Knight Oscar Isaac e dalla candidata a tre Oscar Carey Mulligan (An Education, Maestro), i cui nomi erano già trapelati nei mesi scorsi.

Lo scontro: La storia e i protagonisti della stagione 2

Anche conosciuta con il titolo originale Beef, nella seconda stagione Lo scontro racconterà la storia di una giovane coppia che assiste alla sconcertante lite tra il loro capo e sua moglie, innescando una partita a scacchi fatta di favori e coercizione nel mondo elitario di un country club e del suo proprietario coreano miliardario. Isaac e Mulligan interpreteranno una delle due coppie, probabilmente la meno giovane, mentre l'altra sarà formata da Charles Melton (May December) e Cailee Spaeny (Priscilla), anche questi nomi trapelati prima che il ritorno della serie diventasse ufficiale.

Interpretata da Steven Yeun e Ali Wong, la prima stagione de Lo scontro - incentrata sulla faida tra un uomo e una donna esasperati dalle loro vite che non si conoscono finché non finiscono quasi per scontrarsi alla guida delle loro auto - è stata la grande sorpresa del 2023, premiata con otto Emmy, quattro Critics Choice Award, tre Golden Globe e due SAG Award. I due attori torneranno nel prossimo ciclo, non per riprendere i loro ruoli ma per continuare a dare il loro contributo come produttori esecutivi insieme con Lee, confermato anche nel ruolo di showrunner.