Netflix rinnova The Society per una seconda stagione

Il mystery teen drama tornerà sul servizio di video in streaming nel 2020.

Se le molte questioni lasciate in sospeso nel finale della prima stagione di The Society vi stanno attanagliando, tranquilli: arriveranno le risposte. Netflix ha annunciato il rinnovo del mystery teen drama per una seconda stagione, disponibile in streaming nel 2020.

Una serie di Chris Keyser con Kathryn Newton, The Society ruota attorno a un gruppo di adolescenti costretti a prendere in mano la situazione quando, di ritorno da una gita scolastica, scoprono che tutti gli adulti sono scomparsi e che non c'è modo di lasciare la città. Inizialmente entusiasti dell'improvvisa libertà, ben presto la situazione per loro si fa molto caotica e pericolosa.

Le riprese dei nuovi episodi cominceranno quest'estate. L'annuncio del rinnovo è accompagnato da un video nel quale il cast della serie condivide la bella notizia con i fan. Ve lo mostriamo qui di seguito.