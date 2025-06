Netflix rinnova Ransom Canyon per una seconda stagione

News Serie TV

Netflix rinnova la sua recente novità Ransom Canyon, drama western basato sui romanzi di Jodi Thomas, per una seconda stagione.

La faida tra i Kirkland e i Collins continuerà a infiammare le terre di Ransom Canyon: Netflix ha rinnovato per una seconda stagione il drama western basato sull'omonima serie di romanzi scritta da Jodi Thomas. La notizia, che segue di oltre due mesi l'uscita del ciclo inaugurale, è stata subito commentata dall'ideatrice e showrunner April Blair, la quale, attraverso un comunicato, ha detto: "Non potrei essere più felice che Netflix sia pronta a tornare in sella per Ransom Canyon. Il nostro piccolo angolo da sogno di Texas Hill Country è pieno di altre storie e non vediamo l'ora di raccontarle ai nostri straordinari fan. Preparatevi per un altro viaggio".

La trama e il cast di Ransom Canyon

Ambientata nel mondo dei ranch e dei rodeo del Texas centrale, Ransom Canyon racconta la storia di tre famiglie di allevatori che si ritrovano a combattere forze esterne per il controllo della loro terra, della loro eredità e delle loro vite. Josh Duhamel (Las Vegas) interpreta lo stoico Staten Kirkland, la cui vita è stata segnata dalle tragedie. Rimasto da solo al Double K Ranch, Staten lotta con tutto se stesso per proteggere il loro mondo e il loro stile di vita da una grande compagnia determinata a sfruttare la preziosa falda acquifera che scorre sotto i loro terreni. La pensa in modo diverso suo cognato, l'affascinante Davis Collins (Eoin Macken, La Brea), proprietario del Bar W Ranch, in combutta con la Austin Water and Power per far desistere Staten e l'anziano Cap Fuller (James Brolin, Life in Pieces), il testardo proprietario del Fuller Ranch, un uomo tutto d'un pezzo diventato l'ombra di se stesso dopo la morte del suo unico erede in Afghanistan.

La rivalità tra Staten e Davis è fomentata dal ritorno a Ransom di Quinn (Minka Kelly, Friday Night Lights), per il primo un amore di gioventù mai dimenticato e per l'altro un nuovo amore da coltivare dopo la fine del suo matrimonio. Nel frattempo, al Fuller Ranch, l'arrivo del prestante e misterioso bracciante Yancy Grey (Jack Schumacher, Top Gun: Maverick) insospettisce Ellie (Marianly Tejada, Uno di noi sta mentendo), figlia di un fratello d'armi di Cap molto legata a lui. In effetti, nessuno di loro sospetta della connivenza tra Yancy e Davis. Completa il quadro la nuova generazione: Reid (Andrew Liner, Vampire Academy), il figlio di Davis che sembra fare di tutto per cacciarsi nei guai e deludere suo padre; Lauren (Lizzy Greene, Un milione di piccole cose), la figlia dello sceriffo, una cheerleader che sogna una vita più bella lontano da Ransom; e Lucas (Garrett Wareing, Manifest), uno sfavorito buono d'animo al quale Lauren inizia a interessarsi dopo la fine della sua relazione con Reid.