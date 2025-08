Netflix rinnova Long Story Short per una seconda stagione e ne mostra il trailer ufficiale

News Serie TV

Long Story Short, nuova serie animata dell'ideatore di Bojack Horseman, è stata rinnovata per una seconda stagione prima del debutto su Netflix. Ecco il trailer ufficiale italiano.

Godendo evidentemente della piena fiducia di Netflix, dove con Bojack Horseman ha accumulato un enorme successo di pubblico e critica, incluse due candidature agli Emmy per la migliore serie animata, Raphael Bob-Waksberg ha già ottenuto l'okay per la produzione di una seconda stagione della sua imminente novità Long Story Short, della quale nel frattempo il servizio streaming ha diffuso il trailer ufficiale. E siamo certi che riuscirà a conquistarvi.

Trailer ITA: Trailer ufficiale italiano della serie animata Netflix - HD

Long Story Short: La trama della nuova serie animata di Netflix

Disponibile in streaming dal 22 agosto, Long Story Short racconta la storia di una famiglia disfunzionale nel corso del tempo. Saltando attraverso gli anni, seguiamo le vicissitudini dei fratelli Schwooper dall'infanzia all'età adulta e viceversa, ripercorrendo trionfi, delusioni, gioie e compromessi. Tra monellerie mai dimenticate e vecchie ferite non ancora rimarginate, la comedy promette di lasciarci con un toccante senso di nostalgia e riflessioni profonde sulla vita, la famiglia e gli anni che passano. Il cast vocale originale include Ben Feldman (Superstore), Abbi Jacobson (Broad City), Max Greenfield (New Girl), Lisa Edelstein (Dr. House - Medical Division), Paul Reiser (Stranger Things), Nicole Byer (Grand Crew) e Angelique Cabral (Life in Pieces).

"Wow!! Una seconda stagione?! E la prima non è ancora uscita! Dev'essere una serie davvero bella", ha dichiarato Bob-Waksberg alla notizia del rinnovo di Long Story Short. "Non vedo l'ora di guardarla quando debutterà su Netflix, venerdì 22 agosto! Facciamolo tutti!".