Netflix rinnova Dark per una seconda stagione

Recente aggiunta al catalogo di serie originali di Netflix, l'apprezzato mystery thriller tedesco Dark è stato rinnovato velocemente per una seconda stagione, disponibile prossimamente.

"Quando abbiamo sentito parlare la prima volta di Dark, ci siamo subito resi conto di non aver mai visto nulla che somigliasse a questa serie" ha dichiarato Kelly Luegenbiehl, vice presidente dei contenuti originali internazionali di Netflix. "Dark è la dimostrazione di come la grande narrazione trascenda la geografia. Siamo entusiasti che i nostri abbonati in tutto il mondo siano affascinati dal misterioso mondo di Winden e che potranno vedere come la storia continuerà a evolversi".

Creata da Baran bo Odar e Jantje Friese, Dark è ambientata in una cittadina della Germania contemporanea dove la scomparsa di due bambini e le successive ricerche portano alla luce la doppia vita e le relazioni difficili dei membri di quattro diverse famiglie. Quando si scopre di eventi collegati accaduti nella stessa località nel 1986, la storia prende una sorprendente piega soprannaturale.