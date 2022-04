Netflix racconta il serial killer John Wayne Gacy: il trailer di Conversazioni con un killer: Il caso Gacy

News Serie TV

Uno dei più famigerati ed efferati serial killer della storia, noto anche come il Killer Clown, John Wayne Gacy si racconta e viene raccontato in una nuova docuserie Netflix che sarà disponibile in streaming dal 20 aprile.

Nato a Chicago nel 1942 e giustiziato in un carcere dell'Illinois nel 1994, John Wayne Gacy è stato uno dei serial killer più efferati e famigerati della storia.

Uomo di notevole intelligenza, come molti assassini seriali, che dalle perizie psichiatriche risultò affetto da disturbi come quello istrionico di personalità, quello narcisistico, quello antisociale, legati a un notevole sadismo, Gacy è noto anche come il Killer Clown, poiché tra le sue attività c'era quella di fare il pagliaccio alle feste dei bambini. Le sue vittime accertate sono 33, tutti adolescenti maschi uccisi tra il 1972 e il 1978 dopo torture, sevizie e stupri, 28 dei quali vennerò seppelliti sotto la sua abitazione, o ammassati nella cantina di casa.

Ora Gacy, che con Ted Bundy è il più noto dei serial killer statunitensi, e che come lui ha profondamente influenzato la cultura di massa degli ultimi decessi, è il protagonista di una docuserie Netflix che si intitola Conversazioni con un killer: Il caso Gacy e che debutterà in streaming sulla piattaforma il 20 aprile.

Come suggerisce il titolo, il racconto delle terrificanti imprese di Gacy in questa nuova serie viene fatto usando come filo conduttore le registrazioni inedite degli interrogatori cui Gacy fu sottoposto dopo il suo arresto, con quindi il killer che si racconta in prima persona. Ci sono poi ovviamente anche nuove interviste con investigatori e sopravvissuti evidenziano l'orrore dei suoi delitti.

Questo è il trailer ufficiale di Conversazioni con un killer: Il caso Gacy:





Il serial killer John Wayne Gacy è stato un aspirante politico, un imprenditore apprezzato e anche un clown per feste responsabile dell'omicidio di 33 giovani uomini tra il 1972 e il 1976, molti dei quali trovati sepolti sotto la sua casa, nella tranquilla periferia a nord-ovest di Chicago. Cinquant'anni dopo, gli esperti di DNA non hanno ancora identificato tutte le vittime, ma le sessanta ore di registrazioni inedite delle conversazioni tra Gacy e i suoi avvocati svelano nuovi dettagli sulla mente narcisista dell'assassino e sui metodi che gli hanno permesso di agire indisturbato per molti anni. Secondo capitolo della serie firmata dal regista Joe Berlinger (Conversazioni con un killer: Il caso Bundy), questo documentario in tre parti include nuove interviste con alcune delle persone coinvolte, come una delle vittime sopravvissute. Attraverso questa e altre dolorose testimonianze si cerca di trovare la risposta a una domanda fondamentale: come ha potuto una personalità pubblica come Gacy restare impunita così a lungo?

Innumerevoli sono i riferimenti fatti a John Wayne Gacy nella cultura di massa: oltre a vari film e documentari, tra i quali un non memorabile biopic del 2003 intitolato Gacy, il serial killer (che è stato d'ispirazione, mai confermata ufficialmente, per la figura di Pennywise, il clown di "It" di Stephen King) appare anche in un episodio di American Horror Story: Hotel ed è citato in molte altre serie e perfino in delle canzoni. E non solo, come magari è facile pensare, in brani metal come "33 Something" dei Bathory. Un vero è proprio capolavoro, che fa venire i brividi per più di un motivo, è il brano di Sufjan Stevens che s'intitola "John Wayne Gacy Jr." contenuto nell'album "Come on feel the Illinoise", che potete ascoltare qui di seguito (e vi metto anche il testo, per gradire).





His father was a drinker and his mother cried in bed

Folding John Wayne's t-shirts when the swing set hit his head

The neighbors, they adored him

For his humor and his conversation

Look underneath the house there

Find the few living things, rotting fast, in their sleep

Oh the dead

Twenty-seven people

Even more, they were boys, with their cars, summer jobs

Oh my God

Ooh, are you one of them?

He dressed up like a clown for them

With his face paint white and red

And on his best behavior

In a dark room on the bed he kissed them all

He'd kill ten thousand people

With a slight of his hand, running far, running fast to the dead

He took off all their clothes for them

He put a cloth on their lips, quiet hands, quiet kiss on the mouth

And in my best behavior

I am really just like him

Look beneath the floor boards

For the secrets I have hid