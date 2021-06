Netflix potrebbe salvare Manifest dopo la cancellazione

News Serie TV

Il servizio di video in streaming starebbe valutando la possibilità di produrre una quarta stagione.

Dopo la notizia della cancellazione a NBC di Manifest, per il web e sulle principali testate americane si rincorre una voce sempre più consistente secondo la quale la serie di fantascienza con Melissa Roxburgh e Josh Dallas in onda per tre stagioni potrebbe essere salvata e riportata in tv da Netflix. Anche l'autorevole Deadline lo scrive, precisando che sono già in corso conversazioni tra Warner Bros. Television, lo studio di produzione dietro la serie, e la piattaforma streaming.

Sembra che l'interesse di Netflix verso Manifest sia cresciuto dopo che l'aggiunta alla propria offerta delle prime due stagioni in replica giovedì scorso ha portato rapidamente la serie al primo posto dei più visti negli Stati Uniti, posizione che ha mantenuto nei giorni seguenti. Netflix starebbe valutando la fattibilità e la sostenibilità di una possibile acquisizione, incoraggiata evidentemente anche dal grande successo riscosso negli ultimi anni da Lucifer, serie che aveva acquisito dalla FOX dopo la cancellazione e che come Manifest è prodotta dalla Warner Bros. Television.

Apparentemente, la decisione di NBC di cancellare Manifest è stata influenza in larga parte dal calo delle medie d'ascolto. Va detto però che 3 milioni di spettatori possono essere pochi per una rete tradizionale e molto meno per una piattaforma streaming, sebbene in quest'ultimo caso la visione richiederebbe il pagamento di un abbonamento. Tra le varie serie proseguite da Netflix, diventando grandi successi della piattaforma, si ricordano anche La casa di carta, YOU, The Last Kingdom, Cobra Kai e Longmire.