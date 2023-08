Netflix ordina Toxic Town, serie tv con Robert Carlyle, Jodie Whittaker e Brendan Coyle

News Serie TV

Il drama di Jack Thorne racconta la storia vera dello scandalo ambientale di Corby, nel Regno Unito.

Netflix porterà sotto la luce dei riflettori uno dei più grandi scandali ambientali del Regno Unito in una sua prossima serie tv. Il servizio streaming ha ordinato Toxic Town, drama dell'ideatore di His Dark Materials Jack Thorne con Robert Carlyle (Full Monty), Jodie Whittaker (Doctor Who) e Brendan Coyle (Downton Abbey) tra i protagonisti.

Toxic Town: Cosa racconta la nuova serie tv di Netflix

In produzione nel Regno Unito da fine agosto (la serie non subirà rallentamenti a causa degli scioperi di Hollywood perché non coinvolge talenti iscritti ai sindacati in agitazione), Toxic Town esplora la tragica vicenda dei rifiuti tossici nelle Midlands Orientali e la battaglia per ottenere giustizia di tre madri. In seguito alla chiusura di una delle più grandi acciaierie europee nella metà degli anni '80, le amministrazioni demolirono il sito nell'ambito di un programma di riqualificazione urbana, che prevedeva il trasporto dei rifiuti attraverso aree abitate tramite mezzi pesanti scoperti. Tra la fine degli anni '80 e l'inizio degli anni '90, i tassi di arti superiori deformi nei bambini nati a Corby risultarono successivamente superiori di tre volte alla media rispetto a quelli dei bambini nati nell'area circostante. Diciotto famiglie intentarono una causa che nel 2009 finì con la loro vittoria presso l'Alta Corte del Regno Unito.

In aggiunta a Thorne, Whittaker e Coyle, con quest'ultimo nativo di Corby, nella serie reciteranno anche Aimee Lou Wood (Sex Education) e Rory Kinnear (The Diplomat). La regia dei 4 episodi è stata affidata a Minkie Spiro (Better Call Saul). Thorne ha definito questo caso un "momento decisivo nella storia", spiegando: "Ha mostrato la nostra abilità di chiudere gli occhi e le orecchie davanti alla sicurezza della nostra gente. Ha mostrato anche il modo straordinario in cui le persone lottano per ciò che è giusto".