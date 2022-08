Netflix ordina The Decameron, serie dell'ideatrice di Orange Is the New Black ambientata nell'Italia del '300

News Serie TV

Jenji Kohan, anche dietro le quinte di GLOW, ne sarà la produttrice esecutiva.

Una nuova serie di Jenji Kohan, l'ideatrice di Orange Is the New Black e la produttrice esecutiva di GLOW, è in arrivo su Netflix. Il servizio streaming ha ordinato The Decameron, soap drama in costume del quale Kohan sarà anche in questo caso la produttrice esecutiva.

The Decameron: Cosa racconta la Serie TV

Scritta dall'ideatrice di Teenage Bounty Hunters Kathleen Jordan, anche showrunner della nuova serie, The Decameron esplora con un tocco di leggerezza temi quali i sistemi di classe, le lotte di potere e la sopravvivenza in un periodo di pandemia. Siamo nel 1348. La peste nera colpisce duramente la città di Firenze e uno sparuto gruppo di nobili, insieme con i loro servi, sono invitati ad attendere la fine della pestilenza in una grande villa nella campagna italiana. Tuttavia, mentre le regole sociali saltano, quello che inizia come un passatempo erotico imbevuto di vino sulle colline toscane precipita in una lotta a tutto campo per la sopravvivenza.

Netflix ha ordinato 8 episodi, diretti da Mike Uppendahl (American Crime Story, Fargo). "Kathleen Jordan è il vero pezzo da novanta", ha dichiarato Kohan in un comunicato. "Sono davvero elettrizzata e grata di poter lavorare con lei e di poter realizzare questa serie fantastica, divertente, tempestiva e strana insieme per Netflix". Jordan ha aggiunto: "Sono felicissima di poter lavorare di nuovo con Jenji, Tara [Herrmann], Blake [McCormick] e Netflix. Non vedo l'ora che il pubblico incontri questo assurdo gruppo di personaggi. Sono sicura che Giovanni Boccaccio sarebbe... confuso?".