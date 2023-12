Netflix ordina Ransom Canyon, serie western romantica con Josh Duhamel e Minka Kelly

News Serie TV

Composta da 10 episodi, la nuova serie segue le storie di tre famiglie proprietarie di ranch in Texas.

Netflix continua a puntare sui drama romantici con protagonisti carismatici e, dopo il successo di Virgin River e Il colore delle magnolie, ordina Ransom Canyon, una nuova serie con protagonisti Josh Duhamel (Transformers, Love, Simon) e Minka Kelly (Euphoria, Friday Night Lights). Stavolta, però, l'azione si sposta dalla California al Texas, cosa che concede alla storia un tocco western.

La trama di Ransom Canyon e i personaggi

Basata su una serie di libri romantici contemporanei, Ransom Canyon di Jodi Thomas, la serie è presentata come un family drama intriso di romanticismo e una saga western che racconta le vite di tre famiglie di proprietari di ranch a Texas Hill Country. Jinny Howe, capo dello sviluppo delle serie drammatiche di Netflix, in una vecchia intervista con Deadline aveva definito Ransom Canyon "Virgin River che incontra Yellowstone". Il servizio di video in streaming ha ordinato una prima stagione di 10 episodi supervisionati da April Blair (All American). Amanda Marsalis, invece, dirigerà i primi due episodi.

Duhamel interpreterà Staten Kirkland, descritto come il proprietario e unico occupante del vasto Double K Ranch. Viene inoltre descritto come "costante e stoico, Staten guida la carica per resistere alle forze esterne che minacciano il suo modo di vivere e la terra che ama". Kelly interpreterà Quinn, un personaggio che "si è trovato spesso nell'ombra degli altri, ma dopo un periodo a New York per perseguire la sua carriera come pianista, torna a Ransom Canyon per ritagliarsi un nuovo percorso".