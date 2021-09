Netflix ordina Grendel, serie tv sul vigilante dei fumetti Dark Horse

News Serie TV

Abubakr Ali interpreterà il ruolo principale. Nel cast anche Jaime Ray Newman, Madeline Zima e Kevin Corrigan.

Dopo la "fuga" dei Defenders e la cancellazione lampo di Jupiter's Legacy, Netflix punta su un nuovo vigilante. Il servizio di video in streaming ha ordinato la produzione di una prima stagione di otto episodi di Grendel, adattamento dell'omonimo fumetto di Matt Wagner pubblicato dalla Dark Horse, con l'attore di Katy Keene Abubakr Ali nel ruolo di protagonista.

La trama e il cast di Grendel

Scritta dal co-showrunner di Supernatural Andrew Dabb, Grendel segue le vicende di Hunter Rose (Ali), uno scrittore di successo che, sotto l'identità del vigilante mascherato che dà il nome alla serie, va in guerra con la malavita di New York nel tentativo di vendicare la morte di un amore perduto. Nulla di inconsueto, apparentemente, se non fosse che alla fine giunge a questa conclusione: perché batterla, quando puoi unirti a essa?

Il resto del cast include Jaime Ray Newman (Midnight, Texas) nel ruolo di Jocasta Rose, l'interesse amoroso di Hunter, Julian Black Antelope (Tribal) dell'Agente, Madeline Zima (Californication) di Liz Sparks, Kevin Corrigan (Godfather of Harlem) di Barry Palumbo, la giovanissima Emma Ho di Stacy Palumbo, Erik Palladino (NCIS: Los Angeles) di Teddy Ciccone, Brittany Allen (Falling Water) di Annabelle Wright e Andy Mientus (The Flash) di Larry Stohler.

Il commento di Matt Wagner

Wagner, coinvolto nel progetto come produttore esecutivo, ha dichiarato in un comunicato: "Non potrei essere più elettrizzato del fatto che la saga di Grendel, una delle serie a fumetti più longeve, sia finalmente tradotta in live-action per lo schermo. Sotto la guida tagliente dello showrunner Andrew Dabb, il nostro incredibile team creativo, il cast stellare e Dark Horse Entertainment stanno collaborando con Netflix per produrre un adattamento provocatorio che porterà i miei personaggi e concetti a un pubblico completamente nuovo, offrendo tuttavia emozioni e sorprese ai fan più accaniti. Sono particolarmente entusiasta di vedere Abubakr Ali dare vita al personaggio di Grendel/Hunter Rose. Ha il carisma, lo stile e la vitalità che ho immaginato nel personaggio per anni”.