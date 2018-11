Netflix: La fabbrica di cioccolato, Matilda e le altre storie di Roald Dahl diventano una serie animata

Alcune delle storie più belle che siano state mai raccontate diventeranno presto una serie evento di Netflix. L'ormai lanciatissimo servizio di video in streaming ha annunciato la produzione di una serie di adattamenti animati basati sui popolari libri per bambini scritti da Roald Dahl, inclusi La fabbrica di cioccolato e Matilda.

Oltre a questi, la produzione originale, che Netflix ha assicurato "vuole rimanere fedele allo spirito e al tono delle opere di Dahl mentre costruisce allo stesso tempo un universo di storie fantasiose che si espande ben oltre le pagine dei suoi libri", porterà sul piccolo schermo capolavori come Il GGG, Gli Sporcelli, Il grande ascensore di cristallo, La magica medicina, Il coccodrillo enorme, In solitario. Diario di volo, Io, la giraffa e il pellicano, I Minipin, Il dito magico, Sporche bestie e "molti altri", come si può leggere nel teaser trailer diffuso per l'occasione.

"La nostra missione, volutamente alta, è che il maggior numero di bambini in tutto il mondo sperimenti la magia unica e il messaggio positivo delle storie di Roald Dahl", ha dichiarato la vedova Felicity Dahl in un comunicato. "Questa collaborazione con Netflix segna un passo significativo verso la realizzazione di ciò, e sono convinta che Roald ne sarebbe entusiasta". Melissa Cobb, vice presidente della divisione Kids & Family Content a Netflix, ha aggiunto: "Immergerci negli straordinari mondi delle storie di Roald Dahl è un onore e un grande divertimento. Abbiamo una grande ambizione creativa nel re-immaginare i viaggi di tanti preziosi personaggi di Dahl in modi nuovi e contemporanei attraverso l'animazione e valori di produzione di altissima qualità".