Netflix è al lavoro su una serie d’animazione dedicata ad Asterix

Asterix, il mitico personaggio a fumetti creato da René Goscinny e Albert Uderzo, sarà protagonista di una nuova serie di animazione realizzata da Alain Chabat per Netflix

Un’icona della cultura popolare francese del secolo scorso, un fumetto a dir poco mitic,o creato da René Goscinny e Albert Uderzo, Asterix avrà presto un nuovo, ennesimo adattamento. Questa volta sarà una serie d’animazione francese prodotta da Netflix e realizzata dall’istrionico Alain Chabat, attore, regista, personaggio televisivo e, soprattutto, già dietro la macchina da presa (e nei panni di Giulio Cesare) in Asterix e Obelix: missione Cleopatra, ben diciannove anni fa.

La produzione vedrà unire le forze il gigante americano Netflix e la casa editrice del fumetto, Albert René, per una serie in animazione 3D che sarà “la trasposizione di uno dei migliori albi della serie, Asterix e il duello dei capi, pubblicato nel 1966”, come ha anticipato il quotidiano Le Parisien. L’adattamento di questa prima serie animata dedicata all’eroe dei Galli sarà curata da Alain Chabat, che si cimenterà per la prima volta nel genere. “Scrivere e dirigere una serie animata è sempre stato un sogno”, ha dichiarato Chabat al quotidiano francese, “Sono entusiasta di poter dirigere Asterix, di cui sono fan da tanti anni, si annuncia come un’avventura straordinaria”.

Ne Il duello dei capi, il druido Panoramix perde la memoria dopo essersi beccato un menhir in testa, il che vuol dire che non si ricorda più la ricetta della mitica pozione magica, proprio in un momento critico per villaggio gallo, sotto minaccia imminente dei romani.