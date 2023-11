Netflix cancella Tenebre e ossa dopo due stagioni e rinuncia allo spin-off su Sei di Corvi

News Serie TV

La serie fantasy basata sui romanzi del Grishaverse scritti da Leigh Bardugo non tornerà su Netflix con una terza stagione. Il commento dell'autrice.

Alla fine, il cattivo non era l'Oscuro. Come si temeva da qualche tempo, Netflix non concederà una terza stagione a Tenebre e ossa. La serie fantasy tratta dai bestseller di Leigh Bardugo ambientati nel Grishaverse è stata cancellata insieme a diverse altre produzioni del servizio streaming. Lo stesso ha rinunciato anche al progetto di uno spin-off incentrato sugli eventi principali della dilogia Sei di Corvi.

La decisione arriva in un momento in cui le piattaforme streaming e gli studi stanno valutando le proprie produzioni dopo la risoluzione degli scioperi degli sceneggiatori e degli attori, che per mesi hanno bloccato l'industria televisiva e cinematografica a Hollywood. Complici risultati evidentemente al di sotto delle aspettative, soprattutto per la seconda stagione, Tenebre e ossa sarà risultata una proprietà poco redditizia. La cancellazione lascia diverse storie in sospeso e segue la mobilitazione dei fan per sostenere i numeri della serie alla luce del fatto che, diversi mesi dopo la seconda stagione, il rinnovo non era stato ancora ufficializzato.

La cancellazione di Tenebre e ossa: Il commento di Leigh Bardugo

La notizia è stata subito commentata via social network da Leigh Bardugo, autrice dei romanzi e produttrice esecutiva dell'adattamento televisivo. "Amici, ormai probabilmente avrete saputo che non ci sarà una terza stagione di Tenebre e ossa e nessuno spin-off su Sei di Corvi", scrive. "La notizia mi ha colpito duramente. Ho il cuore a pezzi e profondamente deluso, ma sto cercando anche di aggrapparmi alla mia più sincera gratitudine. La maggior parte degli autori non riesce mai a vedere il proprio lavoro adattato. Molti di coloro che lo fanno finiscono per pentirsi dell'esperienza. Sono tra i pochi fortunati che possono guardare a un adattamento con orgoglio e gioia immensa".

"Sono davvero grata ai nostri sceneggiatori, alla nostra troupe e al nostro cast straordinario, i quali non sono solo di grande talento, ma sono persone veramente buone", continua Bardugo. "In particolare, voglio dire quanto sia grata alle persone che mi stanno leggendo - che abbiate prima letto i libri o che li abbiate scoperti attraverso lo show. Il Grishaverse è un posto migliore grazie a voi e sono molto grata per ogni tweet, post, commento, recensione, materiale grafico, fic, tatuaggio e cosplay che ha contribuito a rendere tutto questo possibile. Siamo amanti dei libri e questo significa che non smettiamo mai di immaginare che la magia possa diventare realtà. Voi ne siete la prova. Ora andrò a farmi un pianto, e poi magari a bere qualcosa, e vedrò dove la storia ci porterà".