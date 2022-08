Netflix cancella subito First Kill: I fan arrabbiatissimi sui social network lanciano accuse di lesbofobia

News Serie TV

Il teen drama soprannaturale basato su un racconto di Victoria Schwab aveva esordito meno di due mesi fa.

Nonostante non siano passati neppure due mesi dal debutto, Netflix ha già tutti i parametri per stabilire che il teen drama soprannaturale First Kill non può proseguire con una seconda stagione. Peccato che non sapremo mai le reali motivazioni. Apparentemente non i numeri, poiché i suoi erano stati tutto sommato buoni e in ogni caso migliori rispetto ad altre serie rinnovate.

In queste ore se lo stanno chiedendo anche i tanti fan che su Twitter si stanno scatenando in difesa della serie e contro la scelta di Netflix di cancellarla, rendendo gli hashtag #FirstKill e #RenewFirstKill di tendenza. Alcuni di loro accusano non direttamente la piattaforma ma l'industria del piccolo schermo in generale di lesbofobia, portando all'attenzione come lo stop a First Kill segua solo di poche settimane quelli a The Wilds a Prime Video, Gentleman Jack a HBO, Motherland: Fort Salem a Freeform e Batwoman a The CW, tutte serie con protagoniste donne omosessuali.

First Kill: Il mancato ritorno del fenomeno vampiri

La cancellazione di First Kill fa deragliare miseramente il tentativo di riportare in auge le storie di vampiri dopo il periodo d'oro di The Vampire Diaries, True Blood e The Twilight Saga. La serie, basata su un racconto della scrittrice di successo Victoria Schwab, anche ideatrice dell'adattamento, si concentrava su Juliette (interpretata dalla Sarah Catherine Hook di NOS4A2), una vampira adolescente che, pronta a fare la sua prima vittima così da poter prendere il suo posto in una potente famiglia di vampiri, scopre che il suo obiettivo, Calliope (Imani Lewis, Star), è una cacciatrice di vampiri, discendente da una nobile famiglia di celebri cacciatori. Mentre si rendono conto che uccidersi a vicenda non è così semplice come potrebbe sembrare, le cose si complicano ulteriormente quando Juliette e Cal iniziano a provare qualcosa l'una per l'altra.