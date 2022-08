Netflix cancella Resident Evil dopo una sola stagione

News Serie TV

Era la prima serie live-action basata sul popolare videogame Capcom.

C'è una cosa che fa molto più paura di un'apocalisse zombie: vedere una serie tv cui ci si è appassionati fermata all'improvviso senza che alla sua storia sia data un'adeguata conclusione. È successo fin troppe volte, ora anche a Resident Evil, prima serie live-action basata sul popolare videogame survival horror, cancellata da Netflix dopo una sola stagione.

Incentrata sulla creazione da parte del Dott. Albert Wesker (Lance Reddick) di un farmaco contenente il Virus T e sulle sue conseguenze apocalittiche 14 anni dopo, Resident Evil seguiva la figlia di quest'ultimo, Jade (Ella Balinska) nella sua lotta per la sopravvivenza in un mondo invaso da inquietanti creature infette assetate di sangue. In mezzo a tale carneficina, Jade era tormentata dal suo passato a New Raccoon City, dalle agghiaccianti connessioni del padre con la sinistra Umbrella Corporation e soprattutto da ciò che era successo alla sorella Billie (Adeline Rudolph).

La prima stagione si era conclusa con Albert sacrificatosi nel 2022 per aiutare le figlie a fuggire da Evelyn (Paola Núñez) dopo la scoperta che Billie era stata infettata dal Virus T. Prima di morire, Albert aveva lasciato loro un indirizzo che le avrebbe condotte da Ada Wong. Nel frattempo, nel 2036, Billie aveva sparato a Jade e rapito sua figlia Bea dopo aver visto il gigantesco coccodrillo mutato della sorella rifiutarsi di fare del male alla ragazza.

In una precedente intervista con TVLine, parlando del futuro della serie, l'ideatrice Andrew Dabb aveva detto: "Che si tratti di due, tre, quattro o cinque stagioni, lasceremo che sia il pubblico a indicarci la strada. Dirò che più ci addentriamo, più la storia si fa grande mentre prendiamo altri elementi dei videogame ed espandiamo questi mondi e questi personaggi".