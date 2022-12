Netflix cancella la comedy Blockbuster dopo una sola stagione

News Serie TV

Con Randall Park e Melissa Fumero, la serie era disponibile dallo scorso novembre.

Blockbuster è durata molto meno dell'omonimo colosso di cui ha raccontato in parte la triste - ma in questo caso divertente - storia. La comedy sul posto di lavoro ambientata nell'ultimo negozio della popolare catena di videonoleggio americana è stata cancellata da Netflix, appena sei settimane dopo il rilascio della prima e a questo punto unica stagione.

Con Randall Park e Melissa Fumero, Blockbuster intendeva esplorare ciò che serve - e, più specificatamente, quali persone servono - affinché una piccola impresa abbia successo contro ogni previsione. Park interpretava Timmy, un sognatore analogico in un mondo 5G che fa di tutto per rimanere attuale. Come? Ricordando alla comunità che lui e il suo staff offrono qualcosa che le grandi aziende non sono in grado di offrire: un rapporto umano.

La serie portava la firma di David Caspe, lo stesso di Happy Endings. Tutto lascia pensare che la decisione di cancellarla sia nata da numeri poco significativi, con la serie mai entrata nella Top 10 settimanale di Netflix.