Netflix cancella il teen drama Grand Army dopo una sola stagione

La serie creata da Katie Cappiello e ambientata in un liceo di Brooklyn non avrà un secondo ciclo di episodi.

Tra le molte serie originali che ogni anno Netflix presenta al suo pubblico purtroppo qualcuna non sopravvive alla prima stagione, per quanto promettente. È il caso di Grand Army, il teen drama ambientato tra i corridoi di una scuola pubblica di Brooklyn, che il servizio di video in streaming ha appena cancellato dopo una sola stagione.

Grand Army 2 non ci sarà: Netflix ha cancellato la serie

Creata dall'autrice teatrale ed educatrice Katie Cappiello basandosi su un suo spettacolo teatrale del 2006, Grand Army racconta la lotta per il successo, la sopravvivenza e la libertà di cinque studenti di New York che frequentano la più grande scuola pubblica di Brooklyn. Rilasciata lo scorso ottobre, la serie - si legge nella sinossi ufficiale - ha seguito i protagonisti mentre "affrontano il nostro caotico mondo e lottano per il successo, la sopravvivenza, la possibilità di ribellarsi, la libertà e il loro futuro". In occasione dell'uscita della serie, la creatrice aveva spiegato di aver lavorato al progetto per quasi 20 anni ascoltando decine di adolescenti disagiati che le avevano confidato problemi scolastici e familiari. Il tono per certi aspetti assai cupo della serie, tuttavia, forse non ha aiutato Grand Army a emergere dal vastissimo catalogo dello streamer.

Il cast, particolarmente variegato, includeva Odessa A'zion (Fam) nel ruolo della ballerina Joey Del Marco; Odley Jean nei panni del giocatore di basket Dominique "Dom" Pierre; Amir Bageria (Degrassi: Next Class) nei panni di Siddhartha “Sid” Pakam, un membro della squadra di nuoto che deve fare i conti con la sua sessualità; Maliq Johnson (When They See Us) nel ruolo del musicista Jayson Jackson; e Amalia Yoo nei panni di Leila Kwan Zimmer, una ragazza cinese-americana adottata da una famiglia ebrea e caucasica.