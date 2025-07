Netflix cancella il medical drama Pulse dopo una sola stagione

News Serie TV

Brutte notizie per il medical drama Pulse, il primo in lingua inglese di Netflix: non ci sarà una seconda stagione.

Netflix ha staccato la spina a Pulse, il suo primo medical drama in lingua inglese. Tre mesi dopo il debutto sul servizio streaming, arriva la notizia che la serie - accolta in modo poco convinto da pubblico e critica - è stata cancellata e non tornerà con una seconda stagione.

A proposito di Pulse e dei suoi numeri su Netflix

Creata da Zoe Robyn (Hawaii Five-0, The Equalizer) e prodotta a livello esecutivo da Carlton Cuse (Lost, Tom Clancy's Jack Ryan), quindi un team di tutto rispetto, Pulse seguiva i medici e i chirurghi del Maguire Medical Center di Miami, concentrandosi sulla complicata relazione tra i colleghi diventati amanti Danny Simms (Willa Fitzgerald) e Xander Phillips (Colin Woodell), l'uno il superiore dell'altra. Nel mezzo di un'emergenza metereologica e di un considerevole aumento delle richieste di aiuto, lo staff del pronto soccorso ha dovuto affrontare sia le conseguenze della relazione tra i due sia le proprie sfide personali e professionali, con la consapevolezza che la posta in gioco era la vita.

Nella sua settimana di debutto, Pulse è stata la terza serie in lingua inglese più vista su Netflix, con 6,5 milioni di spettatori. Confrontando il risultato con altri debutti nei primi mesi dell'anno - Missing You (21,7 milioni), Zero Day (19,1 milioni), Adolescence (24,3 milioni), The Four Seasons (11,9 milioni) -, si intuisce quanto sia riuscita ad attirare su di sé l'attenzione degli abbonati. La serie è rimasta in Top 10 nelle tre settimane successive, quando, dopo una leggera crescita del numero di visualizzazioni, è scivolata prima in settima e poi in nona posizione.