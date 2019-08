Netflix annuncia l'anime Masters of the Universe: Revelation

News Serie TV

La miniserie è nelle mani dell'affermato sceneggiatore e regista Kevin Smith.

Una nuova serie animata basata sui Dominatori dell'Universo è in preparazione a Netflix! Il servizio di video in streaming ha ordinato Masters of the Universe: Revelation, anime di Kevin Smith concepito come un'ideale continuazione delle storie narrate negli anni '80, riprendendo molti dei viaggi che He-Man e gli altri personaggi avevano intrapreso nell'era classica.

"Sono davvero grato a Mattel Television e Netflix per avermi affidato non solo i segreti di Grayskull, ma anche il loro intero universo", dichiara Smith in un comunicato. "In Revelation, riprenderemo esattamente dal punto in cui l'era classica si era interrotta, per raccontare l'epica storia di quella che potrebbe essere la battaglia finale tra He-Man e Skeletor! Realizzata con i disegni di Powerhouse Animation, questa è la storia dei Dominatori dell'Universo che avete sempre desiderato vedere da bambini".

La miniserie, di cui è stata già rilasciata la locandina promozionale, sarà disponibile prossimamente. Smith ne sarà lo showrunner e il produttore esecutivo. Il progetto si aggiunge al film live-action atteso per il 2021, con la giovane star in ascesa Noah Centineo (The Perfect Date) nel ruolo di He-Man.