Netflix annuncia 4 nuove serie italiane: Nei cast Matilda De Angelis, Federico Cesari e Valeria Golino

Il servizio streaming annuncia Briganti, Lidia Poët, Nemesis e Tutto chiede salvezza.

Netflix conferma l'impegno e l'investimento in Italia e annuncia oggi nuove produzioni seriali che ampliano l'offerta di contenuti made in Italy destinati agli utenti di tutto il mondo. Serie che abbracciano generi e mondi narrativi diversi; storie uniche raccontate da inediti punti di vista che rappresentano la più attuale, autentica e diversa immagine del nostro Paese: alcune basate su storie vere, altre sul ricco patrimonio letterario italiano che rimane un punto di riferimento importante per costruire una ricchezza di racconti. L'obiettivo, fa sapere il servizio di video in streaming, "è quello di dare vita a uno storytelling che abbia capacità di intrattenere un pubblico variegato, che sia sfidante e dia sfogo all'immaginazione, che faccia esplodere i tabù culturali e provi a superarli, che dica tutto quello che finora non è stato raccontato".

Tutto chiede salvezza

Il nuovo racconto italiano di Netflix si apre a tematiche fortemente attuali. Tutto chiede salvezza, liberamente tratta dall'omonimo romanzo di Daniele Mencarelli (vincitore del Premio Strega Giovani 2020), racconta la forza e la fragilità della generazione dei più giovani attraverso l'esperienza - sconvolgente ma formativa - del trattamento sanitario obbligatorio. Scritta da Francesco Bruni (Il commissario Montalbano), che ne è anche il regista, Daniele Mencarelli, Daniela Gambaro e Francesco Cenni, e prodotta da Picomedia, la serie, di cui sono da pochi giorni iniziate le riprese, vede la star di SKAM Italia Federico Cesari nel ruolo del protagonista - Daniele, un ventenne con un eccesso di sensibilità, che dopo una crisi psicotica si risveglia nella camerata di un reparto psichiatrico, assieme a cinque improbabili compagni di stanza con i quali pensa di non avere niente in comune, pressato dai medici che gli vogliono frugare nel cervello e accudito da infermieri che gli sembrano cinici e disinteressati. Sette giorni sotto regime di TSO sono lunghi e quella che all'inizio gli sembrava una condanna pian piano si trasforma in una delle esperienze più intense e formative della sua vita. Tutto chiede salvezza è un dramedy delle esistenze che recupera la radice della nostra migliore commedia amara, riletta in chiave contemporanea, come in un grido d'aiuto, straziante ma pieno di speranza, da parte delle nuove generazioni e del loro enigmatico disagio di vivere.

Briganti

Un racconto moderno, epico e pieno d'azione, ispirato a personaggi realmente esistiti nell'Italia post-unitaria, in Briganti un fenomeno così radicatamente maschile nella memoria storica italiana è declinato e reinventato secondo l'inedito sguardo femminile di Filomena, Michelina e Ciccilla, le eroine di questa serie prodotta da Fabula Pictures e scritta dal collettivo GRAMS (Baby). L'avventurosa trasformazione di Filomena, da moglie obbediente a spietata brigantessa, avviene per necessità: braccata e in fuga, cerca riparo nei boschi, dove incontra una banda di briganti pronti a tutto. La sua determinazione e astuzia le salveranno la vita e, unendosi a loro, decide di ridare al Sud quel che gli era stato rubato: l'oro di Garibaldi. Sul suo percorso due donne, Michelina e Ciccilla, a volte alleate a volte nemiche, altrettanto determinate e imprevedibili.

Lidia Poët

Creata da Guido Iuculano (Romulus) e Davide Orsini (Generazione 56K), diretta da Matteo Rovere e Letizia Lamartire, e prodotta da Groenlandia, Lidia Poët, le cui riprese partiranno la prossima settimana, rivela in chiave light crime una storia sconosciuta al grande pubblico eppure fondamentale per il percorso di emancipazione femminile: Lidia, interpretata da Matilda De Angelis (Leonardo), è infatti la prima avvocatessa in Italia, ostacolata dalla legge in quanto donna nel compiere la sua missione, ma caparbia nel superare ogni ostacolo. Nella Torino del 1884, una sentenza della Corte impedisce a Lidia Poët di esercitare la professione di avvocato perché donna. Senza un quattrino ma piena di orgoglio, Lidia chiede al fratello Enrico un lavoro presso il suo studio legale e prepara un ricorso, decisa a ribaltare le conclusioni della Corte. Attraverso uno sguardo che va oltre il suo tempo, Lidia si occupa degli indagati ricercando la verità dietro le apparenze e i pregiudizi. Jacopo, un misterioso giornalista e cognato di Lidia, le passa informazioni e la guida nei mondi nascosti di una Torino magniloquente.

Nemesis

Spazio poi alle narrative antieroiche con Nemesis, che pone al centro della storia personaggi ambigui ed enigmatici, in un costante gioco di specchi. Prodotta da Indigo Film, la serie è creata dagli sceneggiatori di 1992 Alessandro Fabbri, Ludovica Rampoldi e Stefano Sardo e segue Diana, un'avvocata che viene dal niente ed è arrivata al più prestigioso studio legale di Milano dove si trova a difendere Tommaso, erede di una ricchissima famiglia di imprenditori, accusato dell'omicidio di sua moglie Gloria. Il caso si rivela subito difficile perché l'uomo appare allo stesso tempo innocente e colpevole, vittima e carnefice, amorevole e traditore. Durante il processo, Diana dovrà dipanare un filo che si perde nel passato. E per farlo dovrà riconciliarsi con la versione più oscura di sé che lotta per venire alla luce.

La vita bugiarda degli adulti

Queste produzioni si aggiungono alla precedentemente annunciata La vita bugiarda degli adulti, tratta dall'omonimo libro di Elena Ferrante, della quale sono stati forniti nuovi dettagli. Scritta da Laura Paolucci, Francesco Piccolo, Elena Ferrante e Edoardo De Angelis (Indivisibili), diretta da quest'ultimo e prodotta da Fandango, la serie ha ingaggiato la pluripremiata Valeria Golino (5 è il numero perfetto, Il capitale umano) per il ruolo di Vittoria, la zia della protagonista Giovanna. La vita bugiarda degli adulti è un ritratto potente e singolare del passaggio di Giovanna dall'infanzia all'adolescenza negli anni '90. La ricerca di un nuovo volto, dopo quello felice dell'infanzia, oscilla tra due Napoli consanguinee che però si temono e si detestano: la Napoli di sopra, che s'è attribuita una maschera fine, e quella di sotto, che si finge smodata, triviale. Giovanna oscilla tra alto e basso, ora precipitando ora inerpicandosi, disorientata dal fatto che, su o giù, la città pare senza risposta e senza scampo.

"Poter raccontare al mondo l'Italia com'è veramente, nella sua autenticità, nella sua cultura, nella bellezza e nelle contraddizioni, nelle sue radici e infinite riserve del nostro immaginario, attraverso la voce dei migliori autori e registi, e portarlo in 190 Paesi, è la nostra grande sfida: una sfida che vogliamo affrontare insieme ai nostri partner produttori e ai talenti italiani", ha dichiarato la presidente della divisione serie originali italiane Netflix Tinny Andreatta in un comunicato. "Vogliamo rappresentare un'umanità di cui sia possibile sentirsi parte, coinvolti nel divertimento, nella commozione, nelle idee e nella compartecipazione: storie autentiche, locali e uniche, ma che possono aprirsi al mondo".

Le nuove serie si uniscono alle produzioni seriali italiane già annunciate e in vari stadi di produzione Luna Park, in uscita il prossimo 30 settembre; Guida astrologica per cuori infranti, basata sull'omonimo libro di Silvia Zucca; Strappare lungo i bordi, la prima serie di animazione scritta e diretta da Zerocalcare; Incastrati di e con Ficarra e Picone; e Fedeltà, ispirata al libro di Marco Missiroli, finalista al 73° Premio Strega e vincitore del Premio Strega Giovani.