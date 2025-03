Nemesi, al via le riprese della nuova serie italiana di Netflix: Nel cast Pierfrancesco Favino, Ludovica Rampoldi e Elodie

News Serie TV

Iniziate le riprese della nuova serie thriller italiana Nemesi. Nel cast Pierfrancesco Favino, Ludovica Rampoldi e Elodie.

Netflix annuncia l'inizio delle riprese della sua nuova serie originale italiana Nemesi, le cui prime notizie risalgono all'ormai lontano autunno 2021. Il thriller di sei episodi, il cui cast include il vincitore di tre David di Donatello Pierfrancesco Favino (Romanzo criminale, Il traditore), qui in uno dei suoi rari ruoli televisivi, la vincitrice del David di Donatello Barbara Ronchi (Settembre) e l'affermata cantautrice Elodie, esplora il tema del destino e delle imprevedibili conseguenze di chi osa sfidarlo.

Nemesi: La trama della nuova serie italiana di Netflix

Creata e scritta da Alessandro Fabbri (Citadel: Diana), Ludovica Rampoldi (The Bad Guy) e Stefano Sardo (1992), e diretta da Piero Messina, candidato al David di Donatello come miglior regista emergente per L'attesa, Nemesi segue Favino nei panni di Tommaso Gherardi, erede di una ricca famiglia di imprenditori milanesi, accusato di aver ucciso sua moglie Gloria (Elodie). Tutte le prove lo inchiodano, almeno fino a quando ad assumere la sua difesa è Diana Potenza (Ronchi), un'avvocata che nella vita si è fatta strada con fatica e determinazione. Sarà lei a scoprire la verità - complessa e inaspettata - che si cela dietro l'omicidio.

Nemesi è una delle numerose serie originali italiane attese prossimamente su Netflix. Si ricordano Maschi veri, comedy sull'essere uomini nel mondo di oggi con Maurizio Lastrico, Matteo Martari, Francesco Montanari e Pietro Sermonti; Mrs Playmen, con Carolina Crescentini nei panni di Adelina Tattilo, l'editrice della famosa rivista erotica italiana Playmen; Sara - La donna nell'ombra, adattamento dei romanzi di Maurizio De Giovanni incentrati su uno dei personaggi più amati del noir italiano, con Teresa Saponangelo e Claudia Gerini; il crime drama di Stefano Sollima Il Mostro, basato sulla complessa storia vera del Mostro di Firenze; e Motorvalley, su tre personaggi - interpretati da Luca Argentero, Giulia Michelini e Caterina Forza - uniti dal loro amore per le auto e l'adrenalina.