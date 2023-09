NCIS va in Australia: Ecco il trailer di NCIS: Sydney

News Serie TV

La serie debutterà negli Stati Uniti a novembre e sarà disponibile in giro per il mondo su Paramount+.

Per la prima volta nella storia ventennale del franchise, NCIS si è spinta oltre i confini nazionali per mettere radici all'estero, in Australia, con il nuovo spin-off NCIS: Sydney, che CBS proporrà al pubblico americano dal 13 novembre colmando uno dei molti vuoti nel palinsesto causati dagli scioperi di Hollywood e che nel resto del mondo sarà disponibile in streaming su Paramount+. La serie segue un paio di agenti speciali del Naval Criminal Investigative Service (NCIS) lavorare a stretto contatto con l'Australian Federal Police (AFP). Qui di seguito è possibile apprezzarne il trailer.

La trama e il cast di NCIS: Sydney

Mentre le tensioni crescono nell'Indo-Pacifico, una brillante ed eclettica squadra di agenti dell'NCIS statunitensi e dell'AFP viene - un po' a malincuore, a quanto pare - messa insieme in una task force multinazionale per tenere sotto controllo i crimini navali nel pezzo di oceano più conteso del pianeta.

La squadra include l'agente speciale dell'NCIS e responsabile della stessa Michelle Mackey, interpretata dalla star di DC's Legends of Tomorrow Olivia Swann; il sergente dell'AFP e secondo in comando Jim 'JD' Dempsey, i cui panni sono indossati dall'attore di Spartacus Todd Lasance; l'agente speciale dell'NCIS DeShawn Jackson, interpretato da Sean Sagar (Fate: The Winx Saga); l'ufficiale di collegamento dell'AFP Evie Cooper, ruolo affidato a Tuuli Narkle (Bad Behaviour); la scienziata forense dell'AFP Bluebird 'Blue' Gleeson, il cui volto corrisponde a quello di Mavournee Hazel (Shantaram); e il patologo forense Roy Penrose, anch'esso dell'AFP, impersonato da William McInnes (Total Control).