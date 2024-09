NCIS torna alle origini di Leroy Jethro Gibbs: Ecco il trailer del nuovo spin-off

News Serie TV

La serie tv prequel debutterà negli Stati Uniti su CBS il 14 ottobre.

Alcune vecchie ferite torneranno a far male a Leroy Jethro Gibbs nel nuovo spin-off prequel NCIS: Origins, del quale CBS ha rilasciato il trailer in attesa del debutto negli Stati Uniti il 14 ottobre. Reduce dalla tragica morte della moglie e della figlia, il personaggio reso celebre da Mark Harmon e in questa versione più giovane interpretato da Austin Stowell (Catch-22) si dedica anima e corpo al suo nuovo lavoro presso l'NIS quando forse potrebbe essere ancora troppo presto.

Trailer: Il Trailer Ufficiale della Serie Prequel - HD

NCIS: Origins: La trama e il cast della nuova serie tv

Ambientata all'inizio degli anni '90, quando l'agente speciale Leroy Jethro Gibbs era un trentenne appena formatosi, NCIS: Origins lo vede unirsi alla neocostituita divisione NIS di Camp Pendleton, una delle principali e più grandi basi del Corpo dei Marines, e trovare il suo posto in una squadra grintosa e disordinata guidata dalla leggenda dell'NCIS Mike Franks (Kyle Schmid, Six).

Il resto del cast include Mariel Molino (Promised Land) nel ruolo dell'agente speciale Lala Dominguez, un'ex Marine con uno scuro senso dell'umorismo; Tyla Abercrumbie (The Chi) dell'agente di supporto alle operazioni sul campo Mary Jo Sullivan, la quale si è soprannominata ironicamente "Head Secretary in Charge"; Diany Rodriguez (The Blacklist) dell'agente speciale Vera Strickland, una giovane donna di Brooklyn senza fronzoli e dura come l'acciaio; e Caleb Martin Foote (Made for Love) dell'agente speciale Benjamin 'Randy' Randolf, il ragazzo d'oro dell'agenzia incaricato di mostrare i rudimenti a Gibbs.

Il trailer mostra anche il veterano di Longmire Robert Taylor nei panni di Jackson Gibbs, il padre severo di Jethro, e Bobby Moynihan (Saturday Night Live) di Woodrow 'Woody' Browne, l'oberato direttore del NIS Forensic Lab, mentre Patrick Fischler (Mad Men) può essere ascoltato nei momenti iniziali come Cliff Walker, supervisore del nascente ufficio dell'agenzia a Camp Pendleton. Non dimentichiamo infine che, sebbene non appaia nella serie, Harmon dà il suo contributo come produttore esecutivo e, nella versione in lingua originale, come voce narrante.