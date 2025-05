NCIS: Tony & Ziva, il primo trailer batte già un record: È il più visto in 22 anni di franchise

News Serie TV

Il nuovo spin-off di NCIS dedicato a Tony e Ziva è attesissimo dai fan del franchise, e lo dimostrano i numeri delle visualizzazioni del primo trailer.

I fan dei "Tiva", la coppia formata da Tony DiNozzo (Michael Weatherly) e Ziva David (Cote de Pablo), hanno aspettato più di un decennio per vederli di nuovo insieme. E l'attesa, a quanto pare, ha generato un entusiasmo notevole: il primo trailer dello spin-off NCIS: Tony & Ziva, uscito lo scorso 5 maggio in occasione della messa in onda dell'ultimo episodio della stagione 22 di NCIS, ha infranto ogni record di visualizzazioni nella storia del franchise (potete vederlo qui sotto, se ve lo siete perso).

NCIS: Tony & Ziva, i numeri incredibili del trailer

Secondo i dati forniti da Nielsen, dalle piattaforme social e da CBS/Paramount+, il teaser ha totalizzato 93 milioni di visualizzazioni nei sette giorni successivi alla sua uscita il 5 maggio. Di queste, 26,5 milioni provengono da YouTube e dai canali ufficiali su TikTok, Instagram, Facebook e X (ex Twitter), mentre 13 milioni sono arrivate dal digitale, inclusa la piattaforma Paramount+. Le visualizzazioni televisive, durante il finale di stagione di NCIS e inclusi i formati ridotti mandati in onda nei giorni successivi, hanno aggiunto altri 53,5 milioni di spettatori. Il totale rende questo il trailer di debutto il più visto di sempre per una serie Paramount+. Come fa notare Deadline, si tratta di un traguardo storico, considerando che il franchise è nato nel 2003, ben prima dell’era di YouTube e dei social network.

NCIS: Tony & Ziva, la trama del nuovo spin-off

NCIS: Tony & Ziva, settimo spin-off dell'universo NCIS, riprende la storia dopo la finta morte di Ziva e l’uscita di scena di Tony, che aveva lasciato la squadra per crescere da solo la loro figlia, Tali. Dopo la scoperta che Ziva era ancora viva, i due si sono finalmente ricongiunti a Parigi. Ed è proprio da lì che parte la nuova serie. Ora Tony e Ziva vivono insieme, crescendo Tali come una famiglia, ma la loro serenità viene infranta quando l'agenzia privata di sicurezza di Tony viene attaccata. Costretti alla fuga attraverso l’Europa, i due dovranno non solo scoprire chi li sta inseguendo, ma anche imparare a fidarsi nuovamente l’uno dell’altra, per potersi finalmente concedere il lieto fine che meritano.

Nel frattempo, la giovane Tali, interpretata da Isla Gie, si dimostra più matura e intuitiva dei suoi 12 anni, desiderosa di essere trattata come parte attiva della famiglia. Al suo fianco, la sorveglia Sophie (Lara Rossi), ex membro del SAS, che unisce disciplina e calore materno nel proteggerla.

Il cast e la data d'uscita

Oltre a Weatherly e de Pablo, il cast della serie comprende Amita Suman, Maximilian Osinski, Julian Ovenden, Nassima Benchicou, Terence Maynard e James D’Arcy. Lo showrunner è John McNamara (The Magicians, Physical), che è anche produttore esecutivo insieme ai due attori principali, a Laurie Lieser, Christina Strain, Shelley Meals e Mairzee Almas. La serie, composta da 10 episodi, debutterà su Paramount+ nell'autunno 2025. A giudicare dai numeri record anche del semplice trailer, i fan non vedono l'ora di ritrovare la loro coppia preferita.