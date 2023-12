NCIS: Sydney arriva anche in Italia: Ecco dove e quando si potrà vedere la serie tv

News Serie TV

La quinta serie del franchise NCIS debutterà su Paramount+ a gennaio.

Dopo aver conquistato il pubblico australiano e statunitense, NCIS: Sydney, ultima interazione del popolare franchise incentrato sul dipartimento della Marina Militare degli Stati Uniti che si occupa dei casi criminali e investigativi che coinvolgono membri dello stesso corpo militare, è in arrivo anche in Italia. La nuova serie, la prima di NCIS ambientata fuori dagli Stati Uniti, sarà disponibile in streaming su Paramount+ dal 18 gennaio.

La trama e il cast di NCIS: Sydney

Girata sullo sfondo di una delle città portuali più belle del mondo, NCIS: Sydney racconta le crescenti tensioni internazionali nell'Indo-Pacifico. La brillante squadra di agenti dell'NCIS statunitense e della Polizia Federale Australiana (AFP) viene innestata in una task force multinazionale, per tenere sotto controllo i crimini navali nel tratto di oceano più conteso del pianeta

La squadra è guidata dall'agente speciale dell'NCIS Michelle Mackey, interpretata da Olivia Swann (DC's Legends of Tomorrow) e dal suo omologo dell'AFP, il sergente Jim 'JD' Dempsey, interpretato da Todd Lasance (Spartacus). A loro si aggiungono Sean Sagar (Fate: The Winx Saga) nel ruolo dell'agente speciale dell'NCIS DeShawn Jackson; Tuuli Narkle (Bad Behaviour) dell'agente di collegamento dell'AFP Evie Cooper; Mavournee Hazel (Shantaram) della scienziata forense dell'AFP Bluebird 'Blue' Gleeson e William McInnes (Total Control) del patologo forense dell'AFP Roy Penrose.

Ma cosa devono aspettarsi i fan di NCIS? In una recente intervista, l'ideatore Morgan O'Neill ha spiegato a TVLine che, "sebbene l'NCIS esista in Australia nel mondo reale, non ha lo stesso tipo di autorità giurisdizionale che avrebbe negli Stati Uniti, perché si trova in un paese straniero. Perciò, quando l'NCIS lavora in Australia, lo fa in collaborazione con le più alte forze dell'ordine locali, in particolare la Polizia Federale Australiana, che è l'equivalente americano dell'FBI. Dal punto di vista dello show, ciò che sarà molto, molto diverso è che vedrete di fatto la prima 'famiglia mista', in cui l'NCIS dovrà formare una squadra con l'AFP e operare con loro. Sono australiani e americani che lavorano non sempre di concerto, ma sicuramente insieme, e lo fanno attraverso le differenze culturali, gli scontri che esisterebbero naturalmente riunendo due organizzazioni diverse. Ma alla fine scopriranno che esiste questo fondamentale DNA condiviso tra le due organizzazioni che molto rapidamente li unirà in una squadra, ma con risultati inaspettati".