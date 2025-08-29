NCIS: Origins riporta Adam Campbell nei panni di un giovane Ducky per un episodio dedicato alla memoria di David McCallum

News Serie TV

Adam Campbell riprenderà da NCIS il ruolo di un giovane Donald 'Ducky' Mallard in un episodio speciale dello spin-off prequel NCIS: Origins dedicato alla memoria di David McCallum.

La televisione è quel posto magico dove lo spin-off di una serie può tornare indietro nel tempo e restituire al pubblico un personaggio amato che non c'è più. CBS ha annunciato che la seconda stagione di NCIS: Origins, lo spin-off prequel di NCIS - Unità anticrimine incentrato su un giovane Leroy Jethro Gibbs, ospiterà Adam Campbell in un episodio speciale dedicato alla memoria del compianto David McCallum, interprete nelle prime 20 stagioni del celebre procedurale di Donald 'Ducky' Mallard. Campbell tornerà nei panni della versione più giovane dello stesso personaggio, da lui interpretata in quattro episodi di NCIS tra la dodicesima e la diciottesima stagione.

NCIS: Origins rende omaggio a David McCallum nella stagione 2

McCallum, il cui Ducky è stato un medico legale e poi uno storico ufficiale dell'NCIS prima di spegnersi serenamente nel sonno nel secondo episodio della ventunesima stagione, è morto nel settembre del 2023 per cause naturali. NCIS gli ha dedicato per prima un episodio, sempre il secondo della stagione 21, intitolato Quello che resta, nel quale, tra le altre cose, Michael Weatherly ha ripreso il ruolo di Anthony 'Tony' DiNozzo dopo il suo addio alla serie otto anni prima, offrendo il proprio conforto a un provato Jimmy Palmer (Brian Dietzen), il pupillo di Ducky, dicendogli che, alla fine, di una persona non restano solo le azioni compiute e le storie, ma anche le vite sfiorate e le persone incontrate.

L'episodio-tributo di NCIS: Origins, che è stato rivelato conterrà l'iconico brano rock di McCallum The Edge, vedrà la versione più giovane di Ducky arrivare a Camp Pendleton per collaborare con Franks (Kyle Schmidt) e la sua squadra a un caso. Ducky interagirà anche con Gibbs (Austin Stowell), permettendoci di scoprire che i loro percorsi si sono incrociati anni prima (il prequel inizia il suo racconto nel 1991).

"Abbiamo voluto realizzare questo episodio per onorare la memoria del nostro caro amico David McCallum", hanno spiegato gli ideatori Gina Lucita Monreal e David J. North in un comunicato. "È stato un amato membro della famiglia NCIS per così tanti anni e siamo incredibilmente fortunati ad avere il talentoso Adam Campbell di nuovo qui per riportare in vita la versione più giovane di questo personaggio iconico. Abbiamo potuto includere persino la musica di David nell'episodio. Siamo tutti molto emozionati e non vediamo l'ora che i fan lo vedano!".