NCIS annuncia il suo primo crossover con il prequel NCIS: Origins

Per la prima volta, NCIS - Unità anticrimine condividerà un caso con il suo spin-off prequel NCIS: Origins in un crossover. Ecco i primi dettagli.

Il prossimo novembre, il franchise di successo NCIS andrà indietro e avanti nel tempo per raccontare un'unica storia. Per la prima volta, la serie ammiraglia NCIS - Unità anticrimine si unirà allo spin-off prequel NCIS: Origins in un crossover di due ore in onda sull'americana CBS l'11 del mese. Se vi state chiedendo come ciò sarà possibile, visto che le due serie sono ambientate in epoche diverse, ecco qui di seguito qualche dettaglio in più.

I dettagli del primo crossover tra NCIS e NCIS: Origins

La storia condivisa tra NCIS e NCIS: Origins comincerà in quest'ultima, quando un giovane Gibbs (interpretato in questa versione da Austin Stowell), quello poco meno che quarantenne degli anni '90, indagherà sulla morte di un ufficiale di Marina in una piccola città insieme con la sua squadra. Poi, in NCIS - Unità anticrimine, quello stesso caso sarà inaspettatamente riaperto nei giorni nostri.

Al momento non è chiaro se gli attori dell'una e dell'altra serie appariranno anche nell'altra metà del crossover, evidentemente attraverso eventuali flashback e flashforward, ovvero scene ambientate nel passato e nel futuro. Per NCIS, il crossover con Origins si aggiunge ai molti altri susseguitisi nel corso negli anni con i suoi molti spin-off, incluso uno in tre parti con NCIS: Los Angeles e NCIS: Hawai'i all'inizio del 2023. Le nuove stagioni delle due serie debutteranno negli Stati Uniti il 14 ottobre, mentre in Italia bisognerà attendere il 19 ottobre prima di poter vedere su Rai 2 la seconda parte dei loro cicli precedenti.