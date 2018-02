NBC ordina The Gilded Age, nuova Serie TV dell'ideatore di Downton Abbey

Dalla nobiltà britannica all'aristocrazia newyorchese, il passo era inevitabile. Dopo una lunga gestazione (le prime notizie risalgono al 2012), la rete americana NBC ha ordinato finalmente The Gilded Age, nuova serie in costume di Julian Fellowes, l'ideatore dell'acclamata serie britannica Downton Abbey, in onda nel 2019.

Ambientata a New York City nel 1882, la serie segue Marian Brook, giovane erede di una famiglia conservatrice la quale ha il compito di introdursi nel mondo dei loro ricchi vicini, governati dal rude magnate delle ferrovie George Russell. Inevitabilmente, complicazioni prendono forma tra una vasta schiera di personaggi - tra i quali il giovane figlio libertino di Russell, Larry, e l'ambiziosa matriarca Bertha - la cui nuova ricchezza rappresenta una barriera sociale all'accettazione da parte del ceto più alto.

In The Gilded Age, della quale NBC ha ordinato 10 episodi, Fellowes analizzerà molti degli stessi problemi di una classe privilegiata alle prese con gli sconvolgimenti del mondo che hanno reso Downton Abbey un enorme successo internazionale. "Scrivere The Gilded Age è la realizzazione di un sogno personale", dichiara l'autore in un comunicato. "Sono stato affascinato da questo periodo della storia americana per molti anni e ora NBC mi ha dato la possibilità di portarlo a un pubblico moderno. Non potrei essere più elettrizzato ed entusiasta. La verità è che l'America è un paese meraviglioso con una storia ricca e varia, e nulla potrebbe darmi più piacere di essere la persona che porterà sullo schermo questa storia avvincente".

La presidente di NBC Entertainment Jennifer Salke aggiunge: "Julian Fellowes ha l'impareggiabile capacità di creare personaggi e relazioni complessi in uno scenario fantastico. Siamo entusiasti del fatto che NBC e Universal Television porteranno la sua deliziosa nuova interpretazione sia della nobiltà emergente sia della classe operaia intrecciate in una opulenta New York City del 1882. È un nuovo, avvincente universo di personaggi favolosi con lo stesso stile, arguzia e risonanza emotiva per cui Julian è famoso".