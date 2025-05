NBC cancella 5 serie tv, incluse Found e Suits LA

News Serie TV

Netta sforbiciata per le serie tv di NBC: la rete ne ha cancellate 5 in un colpo solo: Found, Lopez vs. Lopez, Night Court, Suits LA e The Irrational.

Le ultime sono state ore terribili per le serie tv di NBC e i loro spettatori. La rete americana ha cancellato in un colpo solo un terzo dei suoi sceneggiati di prima serata. Scelte in alcuni casi scontate, almeno a giudicare dalle medie d'ascolto, e in altri decisamente sorprendenti. Non torneranno con una nuova stagione i crime drama Found e The Irrational, il legal drama Suits LA e le comedy Night Court e Lopez vs. Lopez.

Le serie tv cancellate da NBC

L'addio meno atteso è quello di Found, in onda da due stagioni. La serie con Shanola Hampton nei panni di un'ex vittima di rapimento che gestisce un team specializzato nella ricerca di persone scomparse è stata seguita quest'anno da una media di 3,9 milioni di spettatori totali, in calo del 13% rispetto al ciclo inaugurale. Nonostante il clamore suscitato come spin-off della serie di successo Suits, Suits LA non ha ottenuto grandi numeri e, con i suoi 2,35 milioni di spettatori, è stato il secondo tra i drama meno seguiti di NBC.

Si fermano entrambe dopo tre stagioni le comedy Night Court, revival della sitcom di successo degli anni '80 Giudice di notte, con la veterana di The Big Bang Theory Melissa Rauch nel ruolo della figlia del defunto giudice Harry Stone, e Lopez vs Lopez, con l'attore e comico George Lopez protagonista insieme alla figlia Mayan Lopez. A soffrire nell'ultimo periodo era stata soprattutto la prima - 1,95 milioni di spettatori per episodio, il 36% in meno rispetto alla stagione precedente e la terza serie meno seguita della rete. Non sorprende neppure la cancellazione di The Irrational, nella quale Jesse L. Martin ha interpretato per due stagioni l'esperto di scienze comportamentali Alec Mercer. Se non si considerano gli ascolti in differita, gli spettatori sono stati in media poco più di 2 milioni, ovvero quasi il 40% in meno rispetto all'anno prima.

Queste cancellazioni lasciano il medical drama Brilliant Minds, il crime drama The Hunting Party e il mystery drama Grosse Pointe Garden Society come ultime serie di NBC dal destino ancora incerto. Delle tre, a salvarsi non sarà sicuramente quest'ultima, la serie meno seguita della rete in questa stagione.