Nancy Travis nella stagione 23 di NCIS: Sarà la sorella di...

News Serie TV

La stagione 23 di NCIS ospiterà Nancy Travis in un arco di episodi. Ecco chi interpreterà.

NCIS - Unità anticrimine darà spazio a un po' di tipica rivalità tra fratelli nella ventitreesima stagione. Nancy Travis, attrice conosciuta per i suoi trascorsi ne L'uomo di casa e Il metodo Kominsky, è stata scelta per interpretare il vice ammiraglio della Marina Harriet Parker, sorella dell'agente speciale Alden Parker, in un arco di episodi.

NCIS 23: Arriva la sorella dell'agente Parker

Travis farà la sua prima apparizione nei panni di Harriet nell'episodio d'apertura della nuova stagione, in onda negli Stati Uniti su CBS il 14 ottobre. La sua presenza offrirà uno sguardo su come il personaggio interpretato da Gary Cole è diventato l'uomo che è oggi. "L'Alden Parker che conosciamo e vediamo oggi non è quello che era da ragazzo", ha spiegato lo showrunner Steven D. Binder a TVLine. "Abbiamo approfondito un po' la sua storia: era un ragazzo problematico, era in un riformatorio, rubava cose, e questa è la dinamica con cui è cresciuta sua sorella. Lui era il cattivo ragazzo e lei era quella buona".

Quando Alden e Harriet si riuniranno da adulti, i fan scopriranno che il loro rapporto non è cambiato. Ma, se da un lato le loro frecciatine potrebbero essere uno spasso per il pubblico di NCIS, dall'altro complicheranno sicuramente i rispettivi lavori. "Rivivranno quella situazione", ha aggiunto Binder. "Lei è un'ammiraglia della Marina super ordinata, e poi c'è Alden Parker, che ha un carattere da cattivo ragazzo. I due arriveranno a un punto critico, e la cosa divertente è che ciò accadrà durante la cena del Ringraziamento, e un'altra è che accadrà nel mezzo di una crisi globale! I battibecchi sono, direi, molto NCIS".