Nancy Travis, Beau Mirchoff e altre aggiunte al cast di Ride

Nella serie tv di Hallmark Channel reciteranno anche Tiera Skovbye e Tyler Jacob Moore.

Ride, la nuova serie tv ambientata nel mondo del rodeo con la quale la rete americana Hallmark Channel sembra voler attrarre anche una parte del numeroso pubblico di Yellowstone, ha svelato il suo cast. A recitare nel drama saranno la star de L'uomo di casa Nancy Travis e Beau Mirchoff, visto invece in Good Trouble e Diario di una nerd superstar, oltre a Tiera Skovbye (Riverdale), Sarah Garcia (The Flash), Jake Foy (Designated Survivor) e Tyler Jacob Moore (Shameless).

La trama e i personaggi di Ride

Scritta da Rebecca Boss e Chris Masi (Our Kind of People), Ride segue le vite dei McMurray mentre lottano per mantenere a galla il loro amato ranch. In seguito a una tragica perdita, la storia percorre il viaggio di trasformazione e scoperta di sé di ciascun personaggio, rivelando anche una rete di segreti che minaccia di fare a pezzi la famiglia e la loro piccola città nel Colorado.

Travis, Skovbye e Garcia interpreteranno le tre donne del clan McMurray. La Isabel della Travis è la matriarca, una donna dura come un chiodo. Missy (Skovbye), la regina del rodeo, è rimasta vedova dopo essersi unita alla famiglia. Valeria (Garcia), invece, è un'ex adolescente fuori controllo. Mirchoff interpreterà il secondogenito Cash, sulle cui spalle grava la responsabilità di portare avanti l'eredità dei McMurray. Foy sarà il figlio più giovane, Tuff, mentre Moore ha ottenuto il ruolo di Gus, un affascinante sconosciuto che entra nelle loro vite.

"Siamo entusiasti di accogliere il cast di talento di Ride nella nostra famiglia qui a Hallmark Channel", ha dichiarato la vice presidente esecutiva della programmazione di Crown Media Family Networks Lisa Hamilton Daly in un comunicato. "Siamo convinti che i nostri spettatori saranno attratti da questa storia eccezionale e stratificata che la renderà una delle preferite dai fan".