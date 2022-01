Murderville: Il trailer ufficiale della comedy con Will Arnett che risolve crimini insieme alle celebrità

News Serie TV

La serie, che mescola crime e improvvisazione coinvolgendo guest star come Sharon Stone e Conan O'Brien, arriverà su Netflix il 3 febbraio.

Risolvere crimini e trovare un assassino non è facile. Ma cosa succede se bisogna farlo improvvisando in una crime comedy senza copione? È uscito il trailer ufficiale di Murderville, una singolare nuova serie che mescola gli elementi classici delle serie procedurali, la commedia e l'improvvisazione. In arrivo su Netflix il 3 febbraio, la crime comedy coinvolge Will Arnett nei panni di un investigatore che in ogni episodio deve risolvere un crimine aiutato da una celebrità. Dov'è il trucco? Le diverse guest star che lo affiancano in ciascuno dei 6 episodi non hanno un copione e devono improvvisare mosse e battute.





La trama e il cast di Murderville

Basata sulla serie inglese vincitrice del premio BAFTA Murder in Successville, Murderville segue il Detective Terry Seattle (Will Arnett) e i suoi colleghi mentre risolvono crimini e si mettono sulle tracce di un assassino. Ma le guest star che si alternano in ciascuno dei sei episodi della crime comedy procedurale non sanno niente di ciò che li attende e devono improvvisare. Alla fine toccherà a loro e solo a loro individuare il killer: ce la faranno? I sei co-protagonisti che vedremo nei panni di se stessi al fianco di Will Arnett in questa prima stagione sono Annie Murphy (Schitt's Creek), Conan O’Brien (Conan), Ken Jeong (Community), Kumail Nanjiani (Silicon Valley), l'ex star della NFL Marshawn Lynch e Sharon Stone.

Nel cast principale della serie, scritta da Krister Johnson e prodotta a livello esecutivo dallo stesso Will Arnett, ci sono anche Haneefah Wood nel ruolo del capo Rhonda Jenkins-Seattle, Lilan Bowden nel ruolo del medico legale Amber Kang e Phillip Smithey nel ruolo del detective Darren 'Daz' Phillips. Qui sotto vedete il poster ufficiale.